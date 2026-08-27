Fue inaugurada en Salto la remodelación del merendero Andresito y se puso en funcionamiento el Banco de Alimentos y Materiales

El Club de Leones Los Azahares inauguró dos iniciativas de alto impacto en el barrio Nuevo Uruguay para atender necesidades sociales y emergencias.

El Club de Leones Los Azahares inauguró este miércoles la remodelación del Merendero Andresito, ubicado en el barrio Nuevo Uruguay, y puso en funcionamiento el denominado Banco de Alimentos y Materiales de Salto. Ambas iniciativas buscan ampliar la respuesta solidaria de la institución ante las necesidades de distintos sectores de la sociedad.

La actividad contó con la participación de autoridades departamentales y nacionales, representantes de instituciones de la sociedad civil y autoridades leonísticas provenientes de Concordia, Paraná y Buenos Aires, quienes acompañaron la puesta en marcha de los dos proyectos. Durante el acto hicieron uso de la palabra el presidente del Club de Leones Los Azahares, Camilo Pintos, y el presidente de la filial Andresito, Rafael Cabrera, quienes repasaron el trabajo desarrollado durante años por los voluntarios y las mejoras realizadas en las instalaciones.

Pintos destacó especialmente la trayectoria de quienes llevan adelante el merendero Andresito, y recordó que la iniciativa comenzó hace 27 años, cuando un grupo de voluntarios recibió un terreno en comodato durante la administración del entonces intendente Eduardo Malaquina. “Ese pequeño grupo humano hace 27 años que trabaja, levantó la estructura edilicia a pulmón con sus recursos y todo lo hizo pensando en los demás”, señaló el presidente de Los Azahares, al reivindicar el espíritu de servicio que caracteriza al movimiento leonístico.

El comodato fue renovado con la actual administración departamental, lo que permite garantizar la continuidad de las actividades que se desarrollan en el lugar. Pintos consideró que “esta continuidad resulta fundamental para que el espacio pueda seguir brindando atención a niños, adolescentes y adultos de la zona”. El merendero, que inicialmente había sido concebido para brindar una merienda, fue ampliando con el paso de los años sus prestaciones y su vínculo con las familias del barrio.

Actualmente, recibe unas 100 personas entre niños, niñas, adolescentes y adultos tres veces por semana. “Eso no es algo menor para el apoyo de esta zona, para el apoyo de aquellos quienes más lo necesitan, y no es algo menor el hacerlo desde el corazón”, afirmó Pintos.

Las actividades se desarrollan los lunes, miércoles y viernes, cuando las familias concurren al salón para compartir la merienda y disponer también de un espacio de encuentro y apoyo.

Rafael Cabrera, presidente de la filial Andresito, expresó su satisfacción por la concreción de las obras y agradeció a las instituciones, autoridades, integrantes del leonismo y particulares que colaboraron para mejorar las instalaciones.

Entre los agradecimientos, incluyó especialmente a Carlos Ayuto, de Servicios Públicos de la Intendencia de Salto, y destacó el aporte de mano de obra realizado por la comuna para concretar las reparaciones, que “permiten contar actualmente con un espacio en mejores condiciones para recibir a quienes concurren al merendero”.

Cabrera explicó que el espacio no solamente recibe a los niños y adolescentes, sino también a madres y personas mayores que concurren a compartir la merienda. “Tenemos muchas madres que vienen a compartir una hora, dos horas de la merienda, los lunes, los miércoles y los viernes”, relató.

La zona de influencia comprende, además del barrio Nuevo Uruguay, sectores como barrio Artigas, Andresito y Uruguay, donde las familias encuentran en el merendero un espacio de alimentación, acompañamiento y encuentro comunitario.

Un banco para alimentos y materiales

La segunda inauguración correspondió al Banco de Alimentos y Materiales de Salto, una iniciativa que pretende establecer una estructura permanente para canalizar donaciones y distribuir recursos entre organizaciones sociales que trabajan con personas y familias que necesitan asistencia.

Pintos explicó que el proyecto toma como referencia experiencias desarrolladas en Estados Unidos y que posteriormente fueron replicadas por organizaciones leonísticas de Argentina. Por esa razón, destacó especialmente la presencia de representantes de clubes de Leones de Concordia, Paraná y Buenos Aires. “Ellos han sido nuestra guía, nuestra inspiración para hacer el modelo, para replicarlo en Salto”, afirmó.

Según explicó, “la iniciativa se presenta como una experiencia novedosa para el interior del país y funcionará con el apoyo del sector privado y la participación de distintas organizaciones sociales encargadas de canalizar y entregar los alimentos”. El proyecto contempla además una estructura logística destinada a organizar la recepción, almacenamiento y distribución de los recursos, de manera de alcanzar a quienes más los necesitan.

Una de las particularidades del proyecto es que no se limitará exclusivamente a la recepción y distribución de alimentos. El Banco también incorporará materiales que puedan ser utilizados ante situaciones de emergencia.

Pintos explicó que esta decisión está vinculada directamente con las experiencias recientes que atravesó el departamento y con los daños provocados por los temporales. “Lo que hemos vivido nos hace mirar al futuro y ver qué necesidades tendríamos que cubrir ante una eventualidad de esa magnitud”, señaló.

De esta manera, el banco pretende contar con recursos que puedan ser destinados no solamente a situaciones sociales permanentes, sino también a responder frente a emergencias que afecten a familias e instituciones.

El presidente de Los Azahares recordó que “la sociedad salteña demostró una importante capacidad de solidaridad durante los episodios climáticos que provocaron daños en distintos puntos del departamento. El objetivo ahora es canalizar esa voluntad solidaria mediante una estructura organizada y permanente”.

Durante el acto, Cabrera reivindicó “el compromiso de los voluntarios que durante años han sostenido el funcionamiento del merendero Andresito y que ahora afrontan nuevos desafíos con la puesta en marcha del banco”.