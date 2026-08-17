Puntos INJU en Villa Constitución acercará políticas y oportunidades a la juventud del interior de Salto

La convocatoria será a instituciones de Villa Constitución donde presentarán una estrategia territorial que busca descentralizar información, programas y oportunidades para jóvenes de 14 a 29 años.

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El próximo miércoles, a las 9.30, la sede del Municipio de Villa Constitución será escenario de una instancia clave para la descentralización de las políticas públicas de juventud. El Instituto Nacional de la Juventud (INJU), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), presentará allí los Puntos INJU, una modalidad de gestión territorial que busca fortalecer la presencia del organismo en zonas rurales y localidades alejadas de la capital departamental.

La técnica de INJU División Desarrollo del Mides, Daniela Machado, explicó a la diaria que esta propuesta “funciona como una puerta de entrada territorial a las políticas públicas de juventud, facilitando el acceso a la información, la orientación y los programas del Estado”.

Machado detalló que los Puntos INJU están dirigidos a jóvenes de entre 14 y 29 años. “El objetivo principal es que las políticas y oportunidades no queden concentradas en la capital departamental, sino que tengan presencia concreta en los territorios donde viven y estudian los jóvenes”, afirmó.

Subrayó que la iniciativa no se limita a disponer de un espacio físico, sino que implica una presencia activa del Estado en territorio. “El Punto INJU permite conocer de manera cercana las necesidades y demandas específicas de la juventud, y eso nos ayuda a generar respuestas articuladas con las instituciones locales”, agregó.

Esta lógica territorial busca fortalecer vínculos, mejorar la detección de problemáticas y promover oportunidades que muchas veces no llegan a las zonas rurales.

La reunión está dirigida a referentes de instituciones de Villa Constitución y localidades cercanas. La intención es informar sobre los objetivos del Punto INJU y comenzar un trabajo articulado con actores locales. “Vamos a estar informando a todos los referentes de las instituciones sobre el Punto INJU, a quiénes va dirigido y qué implica para la juventud”, señaló Machado.

La convocatoria incluye organizaciones sociales, deportivas, culturales y comunitarias. “Todas las instituciones que tengan su referente pueden participar. Queremos ampliar la cobertura a la Villa y también a pueblos como Saucedo”, agregó. Mencionó especialmente a organizaciones deportivas y comedores, por su vínculo cotidiano con adolescentes y jóvenes.

La técnica destacó que la participación institucional es clave para que el Punto INJU funcione como un nodo articulador. “La idea es empezar un trabajo en conjunto con ellos, porque son quienes conocen de primera mano la realidad en cada zona”, dijo.

Además de Villa Constitución, el instituto prevé instalar Puntos INJU en Belén, así como en dos zonas de la ciudad de Salto: zona sur y zona este. En Belén ya hubo una instancia informativa preliminar, pero la presentación más amplia comenzará en Villa Constitución.

Machado remarcó que el despliegue territorial responde a una planificación que busca cubrir zonas con características diversas, desde áreas rurales hasta barrios urbanos con alta densidad poblacional. “Queremos que el INJU esté presente donde las juventudes viven y se desarrollan, no solo donde históricamente estuvieron las oficinas”, afirmó.

La propuesta incorpora una dimensión clave: la equidad territorial. “La distancia geográfica, los costos de traslado y el desconocimiento de los recursos disponibles muchas veces se transforman en barreras de acceso. Descentralizar mediante los Puntos INJU es reducir desigualdades y acercar oportunidades”.

La técnica señaló que esta perspectiva es fundamental para garantizar que las políticas públicas lleguen de manera efectiva a quienes más las necesitan. “La equidad territorial es transversal a todo el modelo. No se trata solo de estar, sino de estar de forma útil y cercana”, añadió.

Taller de identidad emprendedora

En paralelo a la presentación del Punto INJU, este miércoles también se realizará un taller de identidad emprendedora para juventudes, impulsado por el instituto.

El taller abordará intereses, habilidades, fortalezas, proyectos personales, comunicación, organización, trabajo en equipo y redes institucionales. “Es un primer paso de integración.

La propuesta busca que los jóvenes identifiquen sus capacidades y proyecten caminos posibles en lo laboral, educativo y comunitario.