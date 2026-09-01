Alerta en Salto por el picudo rojo detectado en Entre Ríos: monitorean más de 200 palmeras

La plaga fue detectada en las inmediaciones de Colonia Elía, en la provincia argentina de Entre Ríos, sobre la costa del río Uruguay.

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Según información proporcionada por el gobierno departamental de Salto, la intendencia realiza desde principios de año controles mensuales y cuenta con trampas de monitoreo para detectar la eventual presencia de la plaga. Hasta el momento, no se han detectado ejemplares afectados en el departamento.

La detección del picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) en las palmeras de la provincia argentina de Entre Ríos puso en alerta a las autoridades de Salto.

El hallazgo se produjo en las inmediaciones de Colonia Elía, sobre la costa del río Uruguay, una localización que aumenta la importancia de las tareas de prevención y seguimiento que se vienen desarrollando en Salto y otros departamentos de la región.

En el departamento, la intendencia monitorea mensualmente más de 200 palmeras. El objetivo es identificar de manera temprana cualquier indicio de la presencia del insecto, que afecta especialmente a distintas especies de palmeras y puede provocar su deterioro y eventual muerte.

Las tareas son coordinadas por las áreas de Salud, Higiene y Gestión Ambiental, en articulación con otras intendencias y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Salto también cuenta con trampas de monitoreo y forma parte de la red nacional de vigilancia, lo que permite realizar un seguimiento permanente de la situación.

A las tareas de control se suma el intercambio de información con entomólogos argentinos. La coordinación con especialistas de la región permite incorporar información técnica sobre el comportamiento de la plaga y fortalecer las herramientas de prevención ante una eventual llegada al departamento.

El Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos, a través de sus Secretarías de Ambiente y de Agricultura, junto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, confirmó la primera detección del picudo rojo en territorio provincial.

El hallazgo en las cercanías de Colonia Elía, sobre el río Uruguay, genera especial atención por la proximidad con el territorio uruguayo y refuerza la necesidad de mantener los mecanismos de vigilancia activos.

La vigilancia busca anticiparse a una posible llegada de la plaga, favorecer su detección temprana y contar con herramientas de respuesta en caso de que aparezca. La prevención apunta, además, a proteger las palmeras y el patrimonio vegetal y paisajístico de Salto.