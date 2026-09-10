Anime & Comics vuelve a Salto con tres jornadas de cultura pop, cosplay y propuestas para toda la familia

La sexta edición se realizará del 16 al 18 de octubre en Villa España, con propuestas culturales, educativas y turísticas.

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La sexta edición de Anime & Comics fue presentada en Salto como un encuentro que reúne a seguidores del anime, los cómics, el cosplay, los videojuegos y distintas expresiones de la cultura pop.

La propuesta se desarrollará los días viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre en Villa España, con juegos, trivias, shows en vivo, bandas invitadas, artistas y visitas especiales.

Darwin Monzón, integrante de Fandom Producciones, en diálogo con la diaria, recordó que el evento nació en 2021, todavía en contexto de pandemia, con una expectativa de entre 200 y 300 personas. Sin embargo, el 6 de noviembre de aquel año recibió a más de 1.200 visitantes.

El resultado sorprendió a los organizadores y permitió comprobar que existía una comunidad interesada en contar con un espacio de estas características en Salto. “La comunidad que se presentó compartió, convivió, aprendió y dialogó. Es algo tan fraterno lo que se vive ahí, con tanto respeto y tanta ilusión”.

A partir de esa experiencia, se comenzó a recorrer eventos en Uruguay y Argentina para conocer otras propuestas. Así surgió la segunda edición, realizada en 2022 en Villa España, y posteriormente el evento se extendió a Artigas, Paysandú y Rivera.

Según Monzón, “cada departamento tiene un perfil diferente. Mientras en Artigas y Rivera existe una mayor presencia de niños, en Salto predominan adolescentes, jóvenes y adultos”. La organización detectó entonces la necesidad de acercar la propuesta también a los más pequeños y creó una jornada gratuita para centros educativos.

Otro desafío es la falta de un espacio especialmente preparado para convenciones. “Salto no tiene un lugar de convenciones, no tenemos un lugar para poder hacer eventos como estos. Es un gran problema que tenemos en Salto respecto a la infraestructura”, afirmó.

Una jornada para los centros educativos

El viernes 16 estará destinado especialmente a los centros educativos previamente agendados, que podrán ingresar gratuitamente durante toda la jornada.

La experiencia comenzó el año pasado y tuvo una importante respuesta, con más de 1.800 personas. “Muchos de los niños que concurrieron durante la mañana regresaron por la tarde junto a sus padres y luego volvieron durante el fin de semana”.

El objetivo es acercar a niños y adolescentes a una propuesta que incluye anime, cómics, videojuegos, cultura gamer, cosplay, dibujo y coleccionismo. “Cuando hablo de cultura pop no hablo solamente de algo muy adulto. Están los videojuegos, todo lo que es gamer, la cultura geek, todo lo que sea anime, cómics”, explicó.

Las charlas y talleres continuarán, aunque con una modalidad diferente. Algunas instancias con artistas invitados se realizarán previamente de manera virtual, para evitar que los asistentes deban elegir entre una charla y otras actividades del evento. La información sobre fechas, accesos e inscripciones será difundida en las redes sociales.

Entre los artistas anunciados se encuentra Rodolfo Mutuverría, creador de Dibu, quien estará presente sábado y domingo, en el marco de los 30 años del personaje. También habrá bandas musicales de Argentina e invitados de Paraguay y del sur de Brasil.

La preventa de entradas se desarrollará entre el 10 y el 20 de setiembre. Durante ese período, la entrada por una jornada costará 150 pesos y el pase por los tres días tendrá un valor de 350 pesos.

Uno de los espacios de mayor crecimiento es el cosplay. Monzón reivindicó el nivel de preparación y profesionalismo que existe detrás de esta actividad, que muchas veces es reducida a la idea de personas disfrazadas. “Quien quiera creer que es gente disfrazada está muy equivocado”, afirmó. A su entender, “el cosplay implica creatividad, dedicación y una importante expresión artística, por lo que, como forma de dimensionar ese trabajo que realizan, antes del evento estamos organizando una caminata por calle Uruguay de toda esa barra”.

Para la organización, el impacto del evento trasciende lo económico. Han recibido testimonios de personas que esperan durante meses la actividad y encuentran allí un espacio de pertenencia y motivación. “Va más allá de lo económico. Va a una calidad que el que va espera sentirse atendido, bien representado, entendido y respetado”, afirmó.

Monzón vinculó el sentido del Anime & Comics con el avance de la inteligencia artificial y las transformaciones que puede generar en el mundo laboral y en las relaciones humanas. En ese escenario, considera que los eventos presenciales adquieren mayor importancia como espacios de encuentro. “El evento va a ser el espacio donde la gente se va a poder encontrar, va a poder dialogar y va a tener ese contacto interpersonal que no es sustituible por nada”.

Impacto turístico y económico

El crecimiento del Anime & Comics también se refleja en la participación de emprendedores. En 2021 había cuatro o cinco stands locales y actualmente son alrededor de 20 los emprendimientos vinculados a la temática.

El encuentro genera también movimiento turístico. Ya existe un ómnibus confirmado desde Montevideo, además de delegaciones de Paysandú y Artigas. La organización mantiene acuerdos con hoteles para alojar a invitados y visitantes.

El Anime & Comics cuenta con declaraciones de interés del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo y la Junta Departamental de Salto.

De esta manera, la sexta edición busca consolidar en Salto un espacio cultural y de convivencia que año tras año amplía su convocatoria y conecta a comunidades de Uruguay, Argentina y la región.