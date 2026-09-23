Grupo Teatral Sintapujos estrena Confesiones de un poeta, una mirada teatral a la vida, los amores y la poesía de Neruda

El actor, director y dramaturgo salteño Oscar Bibbó presenta en el teatro Larrañaga su nueva obra sobre Pablo Neruda, fruto de cinco años de investigación y centrada en la poesía, la política y las mujeres del nobel chileno.

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El jueves 1° de octubre, a las 20.00, el teatro Larrañaga será escenario del estreno nacional de Confesiones de un poeta, obra escrita, dirigida y protagonizada por Óscar Bibbó junto con el Grupo Teatral Sintapujos.

La propuesta se centra en la vida del poeta chileno Pablo Neruda fruto de un extenso proceso de investigación que Bibbó comenzó hace más de cinco años y que ya había derivado en Las amantes de Neruda, estrenada tres años atrás. “Estuve investigando la vida de Neruda cinco o seis años. Una biografía impresionante”, explicó. El proceso generó un archivo de aproximadamente 2.000 hojas entre fotocopias, libros y documentos.

Interpretar a Neruda supone para Bibbó un desafío particular debido a la personalidad y las múltiples dimensiones del escritor chileno. “Cuesta mucho por la forma de ser de él, soy una persona diferente a lo que era él, en toda esa actividad, porque tanto abrazó la parte política, la diplomática, la de las mujeres”.

Entrevistado por la diaria, el actor dijo que tampoco pretende realizar una imitación exacta del poeta. “No voy a hablar ni voy a recitar como Neruda porque recitaba muy lento y yo recito de otra manera”, aclaró. La obra combina diferentes registros y busca transitar por momentos alegres, cómicos y dramáticos. “Tiene todo”, adelantó Bibbó.

Una entrevista después de la muerte

El argumento parte de una situación imaginaria. Un joven periodista uruguayo realiza una última entrevista a Pablo Neruda en un espacio y un tiempo indefinidos, después de la muerte del poeta, “haciéndole preguntas que muchos no le habían hecho”, explicó.

Las preguntas recorren diferentes aspectos de su vida, “la clandestinidad, la política y, especialmente, el amor. A partir de allí aparecen en escena algunas de las mujeres vinculadas al poeta, interpretadas por integrantes del grupo teatral”. El subtítulo de la obra, Influencia femenina en la poesía de Neruda, refleja precisamente esa dimensión del espectáculo.

El libreto fue escrito por Bibbó a partir de información obtenida de distintos libros sobre la vida y obra de Neruda. El trabajo de adaptación implicó una importante tarea de selección. Bibbó recuerda que Las amantes de Neruda llegó inicialmente a tener una duración de cuatro o cinco horas antes de ser reducida. “Tenés que tener la disponibilidad de poder sacar cosas que te gustan, pero que las tenés que sacar”, explicó.

El mismo proceso se repitió en la nueva obra. “Tuve que sacar una cantidad de cosas, cambiar un poema por otro, por ejemplo. Digo, este no, este sí, y así anduve a las vueltas. No había más remedio”, relató.

El resultado es un espectáculo que procura concentrar en aproximadamente una hora diferentes aspectos de la vida del poeta.

67 años vinculados al teatro

La obra se incorpora a una trayectoria de 67 años de actividad cultural y teatral de Bibbó, quien ha sido actor, director, docente y dirigente del movimiento teatral del interior.

Durante su período de detención en la dictadura aprovechó las posibilidades que tuvo para continuar formándose. “No perdí el tiempo mientras estaba detenido”, recordó. Entre los libros que recibió durante ese período calcula cerca de 500 ejemplares.

También tuvo como maestros a referentes de la escena nacional como Héctor Manuel Vidal, Víctor Manuel Leites, Rubén Yáñez y Héctor Guido. Además, fue uno de los fundadores de la Asociación de Teatros del Interior, en la que ejerció como dirigente durante aproximadamente una década.

Recuerda especialmente los cursos de formación que directores de la Comedia Nacional llegaron a dictar en Salto. “Fue algo buenísimo, porque fue un curso que lo recibimos acá, que no tuvimos que ir a otro lado para hacerlo”, señaló.

En sus 67 años de trayectoria estima haber participado en más de 130 estrenos, tanto siendo actor como director.

Bibbó mantiene además un vínculo especial con el teatro Larrañaga, escenario que ha elegido para numerosos estrenos. “Siempre intenté hacer los estrenos de teatro, aunque fuera poca gente, en el teatro Larrañaga. Para mí, el olor del teatro me cambia totalmente, no es lo mismo que estar en cualquier otro lugar”, afirmó.

Confesiones de un poeta forma parte también de Tocó Teatro, iniciativa que reúne a los cuatro grupos teatrales consolidados de Salto: La Galera, Le Varieté, Kalkañal y Sintapujos.

El proyecto busca acercar el teatro a los estudiantes universitarios, muchos de ellos provenientes de otros departamentos. “Es bueno que empiecen a conocer otra parte de la cultura como complemento del estudio que están realizando”, sostuvo Bibbó, quien valoró especialmente el desarrollo de esta propuesta.

El elenco está integrado, además de Óscar Bibbó, por Leonardo Bibbó, Laura Realini como Matilde, Juliana Wornicov en varios personajes, Natalia Bibbó como Delia, Rosario Barboza como Arabella y Naomi Gularte como Bailarina.

Laura Gambetta participa con la voz en off, junto con las niñas Ana Clara Repetto y Danaé de Los Santos. El equipo técnico está integrado por Leo Bibbó, Juan de los Santos, David Trindade y Serena Ferreira, con dirección general de Óscar Bibbó.

La función será este jueves 1° de octubre a las 20.00 en el teatro Larrañaga. Las entradas generales tienen un costo de 300 pesos y se venden en Óptica Lorenzo. Para estudiantes liceales, de Magisterio y del CERP el costo es de 100 pesos, mientras que los estudiantes universitarios tendrán entrada gratuita en el marco de Tocó Teatro.

El actor invitó especialmente a estudiantes y docentes, considerando que la obra puede constituir también una aproximación a la literatura de Neruda, pero extendió la convocatoria al público en general y a quienes mantienen una particular relación con la poesía del escritor chileno.