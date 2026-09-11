Salto se convirtió en un gran escenario para la acuarela, con artistas internacionales y la ciudad como fuente de inspiración

El Mercado 18 de Julio recibió al Primer Festival Internacional de Acuarela, una propuesta que reunió a artistas de varios países, instituciones, niños y público en torno al arte y a Salto.

Una noche agradable, con una importante presencia de público y un Mercado 18 de Julio transformado por el arte y las pinturas, marcó el inicio formal del Primer Festival Internacional de Acuarela, que se desarrolla en Salto entre el 10 y el 13 de setiembre.

La propuesta, inédita en Uruguay, reúne a destacados acuarelistas nacionales e internacionales y convierte durante estos días distintos espacios de la ciudad en escenarios para la creación, el aprendizaje y el intercambio artístico.

La iniciativa tiene como principal referente a la artista salteña Mercedes Dita Carbone, acompañada en la organización por Enzo Canale, Daniel Martínez, Mauro Rodríguez y Gabriela Valle, conocida como Colorina.

El proyecto, nacido de un sueño compartido entre artistas uruguayos, logró concretarse con la participación de exponentes de países como Rusia, España, Costa Rica y Perú.

El mercado fue especialmente preparado para recibir la propuesta y durante la inauguración se pudo apreciar una combinación de pinturas, actividades y expresiones vinculadas a la cultura uruguaya, incluido un homenaje al candombe en recuerdo de Ruben Rada.

Para el encargado del área de Cultura de la Intendencia de Salto, Pablo Bonet, el festival representa un acontecimiento de relevancia no solo para la ciudad, sino para todo el país.

“Es la primera vez que se hace en Uruguay, y gracias a las gestiones de Dita Carbone se hace en Salto”, destacó en diálogo con la diaria. A su entender, que una actividad de estas características tenga como escenario el interior del país constituye “un valor agregado”, especialmente por la calidad de los artistas que llegaron a la ciudad.

Bonet señaló que el festival no se limita a una exposición de obras, sino que incorpora distintas actividades, entre ellas clases y jornadas de pintura. “La verdad es que ya el primer día hay una muestra de cuadros que pintaron hoy, y realmente la calidad es impresionante”, sostuvo.

Uno de los aspectos que concitan mayor interés es que los visitantes internacionales no solo expondrán sus obras, sino que también encuentran en Salto una fuente de inspiración para sus creaciones.

Bonet consideró especialmente significativo que artistas extranjeros recorran la ciudad y la representen en sus pinturas. “En cada rincón de Salto hay algo lindo para pintar”, afirmó, en una reivindicación del vínculo de los salteños con su entorno.

El jerarca recordó que durante el festival se desarrollan actividades de pintura al aire libre, conocidas como plein air, que permiten que los artistas trabajen directamente frente a los paisajes y espacios urbanos que encuentran en la ciudad. “Los salteños somos bastante orgullosos de nuestra ciudad y sus paisajes, y creo que tenemos nuestras razones”, expresó. En ese sentido, sostuvo que esa belleza puede comprobarse en las obras realizadas durante el encuentro, algunas de las cuales quedarán en Salto.

Desde la Intendencia de Salto se acompañó la propuesta desde sus primeras etapas, luego de que Carbone presentara el proyecto a fines del año pasado.

Bonet explicó que para el gobierno departamental la actividad se encuentra alineada con una política de apertura de la ciudad y de búsqueda de vínculos con representantes de distintos lugares. “La cultura, por sí sola, es una embajadora muy importante”, afirmó.

También la Delegación Uruguaya ante la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande decidió acompañar la iniciativa. El delegado Elbio Machado explicó a nuestro medio que, al recibir la propuesta, se entendió que podía significar un aporte importante para el desarrollo del departamento y la región, “y desde lo que nos corresponde como responsabilidad social, definimos apoyar este evento”, señaló.

Las infancias también tienen un espacio para acercarse a la pintura y experimentar con esta disciplina. Machado recordó en particular una actividad realizada en Energimundo, donde niñas y niños pudieron pintar y participar en una experiencia vinculada al festival. “Ver a los niños pintar ahí creo que genera para las generaciones una actividad muy importante, que va a dejar un hito para Salto”, sostuvo.

Carbone, principal impulsora del festival, dijo que la inauguración estuvo cargada de emociones. Después de meses de trabajo y de haber imaginado durante mucho tiempo la posibilidad de un encuentro de estas características en Salto, finalmente el proyecto se convirtió en realidad. “Muchas sensaciones, mucha alegría, emoción, ansiedad, adrenalina, pero feliz, por sobre todas las cosas, porque esto pasó, es y seguirá siendo”, expresó.

La artista salteña destacó la presencia de acuarelistas de prestigio internacional como Luis Cámara, Irina Yushmanova, Silvia Monge y Darío Callo, que se suman participantes que llegaron desde distintos países. Valoró especialmente la posibilidad de que esos artistas compartan su conocimiento y producción con el público salteño y, al mismo tiempo, puedan interactuar con los niños y niñas que participan en las actividades.

La convocatoria de público durante la primera jornada también fue motivo de satisfacción para la organizadora. El Mercado 18 de Julio se mostró colmado y permitió comprobar el interés que existe en Salto por propuestas culturales de estas características. “La gente acompaña este tipo de eventos, es hermoso, algo que nos llena de felicidad”, expresó.

Cuatro días para proyectar a Salto

El Primer Festival Internacional de Acuarela propone mucho más que una sucesión de exposiciones. Durante cuatro días, Salto se transforma en un punto de encuentro para artistas, aficionados, instituciones, niños y público en general, con la acuarela como elemento articulador.

La presencia de artistas extranjeros permite que la ciudad sea observada y representada desde otras miradas, mientras que los artistas locales tienen la oportunidad de compartir experiencias y conocimientos con referentes internacionales.

Para Bonet, Machado y Carbone, el festival es una oportunidad para fortalecer la presencia de Salto en el mapa cultural y demostrar que acontecimientos de alcance internacional también pueden desarrollarse fuera de Montevideo.