Octubre sonará fuerte en Salto: música en teatros, calles y patios universitarios

El Mes de la Música tendrá en Salto una nueva edición con una agenda que durante octubre llevará conciertos y propuestas musicales a teatros, espacios públicos y ámbitos universitarios. La programación comenzará este viernes 2 y se extenderá hasta el último día del mes, con la participación de artistas consagrados, músicos emergentes y proyectos liderados por mujeres.

En diálogo con la diaria, el coordinador cultural de los Espacios MEC del departamento de Salto, Marcelo Rodríguez de Ávila, señaló que octubre es considerado el Mes de la Música y destacó que las actividades se desarrollan en el departamento desde hace ocho años.

La apertura será el viernes 2 de octubre, a las 20.00, en el teatro Larrañaga, con la presentación de Florencia Núñez y su gira Década y media, que tendrá a Pablo Aguirre como artista invitado. En esta oportunidad, los Espacios MEC facilitarán el traslado de personas de las localidades de Belén y Constitución para que puedan asistir al espectáculo.

La programación continuará el sábado 10 con la segunda edición de Universidad del Rock, en el patio del Cenur Litoral Norte de la Udelar. El escenario reunirá a Agusdelagua, Massachusetts, Guiso de Mono, Epifapibes y Nada Que Ver Jhon, antes del cierre a cargo de La Tabaré.

La actividad, que se extenderá de 17.00 a 0.00, contará además con un espacio gastronómico y una feria de emprendedores. La propuesta es organizada en conjunto por la Udelar, estudiantes universitarios, el grupo Te Falta Rock, la Intendencia de Salto y los Espacios MEC.

Rodríguez de Ávila destacó que la programación se sostiene desde hace varios años, aunque no siempre resulta sencillo mantener la coordinación entre las instituciones. “Hay algunas dificultades cuando hay cambio de gobierno, porque muchas veces es necesaria la coordinación y desde la centralidad no hay un retorno para este tipo de actividades”, explicó.

Este año, sin embargo, se logró conformar una grilla para todo el mes y avanzar en una agenda conjunta con la Intendencia de Salto. Uno de los resultados de esa coordinación será La Peatonal de la Música, prevista para el domingo 18 de octubre, a partir de las 20.00.

Ese día, un tramo de la calle Uruguay, entre Sarandí y Larrañaga, se transformará en peatonal y contará con un escenario donde actuarán músicos de la región. La propuesta reunirá a Mandarina con Mango, de Salto; Juan Manuel Barrios Trío, de Paysandú, y Folklore del Cuareim, de Artigas. También habrá una propuesta gastronómica con el apoyo de Pizzería y Restaurante Trouville y La Trattoría.

“Se armará un escenario para que las personas puedan disfrutar de la música y de la gastronomía salteña”, señaló Rodríguez de Ávila. Para Enrique Soler, también integrante de los Espacios MEC, uno de los objetivos de la propuesta es “reactivar la pasión por la música, principalmente en los jóvenes”, generando espacios de encuentro y acercando diferentes expresiones musicales a públicos diversos.

El cierre del Mes de la Música será el viernes 31 de octubre, desde las 20.00 en el teatro Larrañaga, con una jornada dedicada a mujeres protagonistas en la música. La noche reunirá a Agusdelagua, Melina Stagnaro y Las Rodetts. El trío vocal femenino, integrado por Gabriela Rodríguez, Mariana Labrada y Jimena Molina, cerrará las celebraciones con un repertorio de canciones populares versionadas desde el jazz, el blues, el soul y el gypsy. Las acompañarán Tote Fernández en batería y Franco Polimeni en piano.

La programación busca así combinar artistas de distintos puntos de la región con nuevas propuestas y músicos emergentes, y llevar la música a escenarios diversos durante todo octubre. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita, con excepción del espectáculo del 2 de octubre.