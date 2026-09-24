Salto reunirá a historiadores, investigadores y referentes indígenas para recuperar las raíces culturales de la región

Durante tres jornadas habrá charlas, encuentros y actividades en Salto Grande, el CERP y la Udelar, con especialistas de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.

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El rescate de la historia y del patrimonio indígena de la región será el eje de una serie de actividades que se desarrollarán en Salto durante los próximos días, con la participación de historiadores, investigadores, antropólogos, arqueólogos y referentes vinculados a comunidades guaraníes de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.

La iniciativa es impulsada por Carlos Fagúndez, gestor cultural y referente del grupo Los Pueblos Libres, quien desde hace varios años viene promoviendo encuentros, presentaciones de libros y actividades vinculadas con la historia de Artigas, las misiones jesuíticas y los pueblos indígenas de la región.

Fagúndez explicó a la diaria que el origen de este trabajo se remonta a 2018, cuando comenzó a desarrollar actividades en la Meseta de Artigas. “Me di cuenta de que estaba en un lugar perfecto para empezar a hacer encuentros de historiadores, presentaciones de libros vinculados a Artigas, misiones jesuitas, guaraníes”, señaló.

La actividad que se llevará a cabo en nuestra ciudad la semana próxima surgió a partir de un contacto con Marcel Suárez, director de Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura, quien le planteó la posibilidad de desarrollar en el norte del país una propuesta vinculada con el patrimonio indígena.

El encuentro tendrá como eje el lema “Raíces indígenas: pasado, presente y futuro”, definido para las actividades nacionales del Día del Patrimonio de este año.

La programación comenzará con actividades destinadas a estudiantes y contará con la presencia de referentes provenientes de comunidades guaraníes. Entre ellos estará Emilia Espínola, escritora y traductora al guaraní, quien trabaja con niños de comunidades guaraníes de Paraguay y ha realizado traducciones de obras literarias a esa lengua.

También participará Joana Mongelo, integrante de una comunidad guaraní, quien desarrollará actividades con niños y realizará trabajos de pintura. “La propuesta busca abordar las raíces indígenas no solamente desde una perspectiva histórica, sino también desde la actualidad y la permanencia de determinadas costumbres y expresiones culturales”, explicó Fagúndez.

La agenda reunirá a especialistas de diferentes disciplinas y países. El historiador Sebastián Vallejos, de Monte Caseros, abordará la presencia de guaraníes vinculados a la fundación de Bella Unión y otros procesos de mestizaje y evangelización relacionados con las antiguas misiones jesuíticas.

También estará Marta Gallero, directora de Cultura de Monte Caseros, quien abordará distintos aspectos de la presencia guaraní en la región. Otro de los invitados será David Pau, antropólogo y arqueólogo encargado de los guías turísticos de las cataratas del Iguazú y del Parque Nacional Iberá, quien presentará una investigación sobre el origen y la historia de la yerba mate.

Desde Brasil llegará Sergio Venturini, profesor de la Universidad de Rio Grande do Sul, para abordar la historia de las misiones orientales. El investigador local Juan Carlos Palacios hablará sobre el origen indígena de la ciudad de Salto, mientras que Nelson Caula centrará su exposición en charrúas y minuanes.

También participará Ana María Rocchietti, de Buenos Aires, quien presentará estudios antropológicos y arqueológicos realizados en la zona del río Uruguay y Entre Ríos, vinculados con pueblos indígenas de la región. La programación incluye además la participación de Silvia Itatí Rojas, de Virasoro, Corrientes, quien abordará las costumbres guaraníticas, y Chumbeo Francesquini, que hablará sobre los nombres de ríos y arroyos de la región de origen guaraní.

Tres jornadas de actividades

Las actividades se desarrollarán a partir del miércoles 30 durante buena parte de la jornada en Energimundo.

David Pau abordará la historia de la yerba mate, mientras que Sergio Venturini expondrá sobre los pueblos orientales. Emilia Espínola y Joana Mongelo hablarán sobre costumbres guaraníes, incluyendo alimentación, cultivos y tradiciones que permanecen hasta el presente.

La programación tendrá continuidad el viernes en Salto Grande y posteriormente en la Universidad de la República. Allí David Pau ofrecerá una charla destinada especialmente a personas vinculadas al turismo, la UTU, la universidad y el público en general, centrada en turismo sostenible y turismo ecológico aplicado a Salto y su entorno natural.

Durante una de las jornadas también se proyectará la película El país sin indios, producción realizada en Uruguay que aborda la historia y presencia de los pueblos indígenas. Participará Roberto Rivero, actor de la película y oriundo de Quebracho, quien compartirá aspectos vinculados con su experiencia en la producción.

Las actividades en Salto Grande serán gratuitas, aunque se solicita inscripción previa debido a la capacidad limitada del transporte disponible. Fagúndez informó que habrá ómnibus gratuitos desde Plaza Artigas. El primero partirá a las 7.45 y regresará al mediodía, mientras que otro servicio saldrá a las 13.00 y retornará aproximadamente a las 16.30.

Las actividades en la sala de conferencias de Salto Grande comenzarán a las 8.30. También se entregarán certificados de asistencia a quienes lo soliciten. La inscripción se realiza a través del teléfono 099 56 96 95. Además, las actividades serán transmitidas por Pueblos Libres TV a través de Youtube.

Fagúndez señaló que “la propuesta busca acercar la historia y el patrimonio a distintos públicos, especialmente a estudiantes, docentes, investigadores y personas vinculadas al turismo, pero también al público general”, concluyó.