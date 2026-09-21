Universidad del Rock llevará a La Tabaré y cinco bandas locales al patio de la Udelar en Salto

El sábado 10 de octubre se realizará la segunda edición de Universidad del Rock, con entrada libre y gratuita en el Cenur Litoral Norte, que además presentará en la tarde una feria de emprendedores.

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El patio de la sede Salto del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte de la Universidad de la República (Udelar) será escenario el sábado 10 de octubre de la segunda edición de Universidad del Rock, una propuesta cultural que tendrá como principal atractivo la actuación de La Tabaré y la participación de cinco bandas locales.

La actividad comenzará a las 17.00, con feria de emprendedores y servicio de cantina, mientras que los espectáculos musicales empezarán a las 19.00. La Tabaré tendrá a su cargo el cierre, previsto aproximadamente para las 23.00.

La iniciativa es organizada por la Udelar, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Intendencia de Salto, el Movimiento Estudiantil de Salto y Te Falta Rock. La entrada será libre y gratuita y estará abierta al público en general.

Durante la presentación participaron Juan Romero, director de la sede Salto del Cenur Litoral Norte; Marcelo Rodríguez, del Espacio MEC Salto; Facundo Marziotte, director de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto; Mathías Correa, del Movimiento Estudiantil de Salto, y Yamandú Olivera, integrante del canal de streaming Te Falta Rock.

Romero explicó a la diaria que “la propuesta tiene como antecedente una actividad de rock con bandas locales realizada algunos años atrás en el ámbito universitario. En aquella oportunidad existían ciertos temores vinculados a los prejuicios sobre las actividades juveniles y el rock”.

Sin embargo, la experiencia tuvo una respuesta positiva de los vecinos y se convirtió en un impulso para profundizar la iniciativa. “Los propios vecinos nos dijeron que lo habían pasado bárbaro”, señaló Romero, quien explicó que esa respuesta “permitió pensar en una propuesta de mayor dimensión y con participación de distintas instituciones”.

Para Romero, “la intención es generar un espacio donde las bandas puedan mostrar y compartir su producción artística, mientras los jóvenes descubren en el ámbito universitario un lugar de encuentro, disfrute y descubrimiento”.

El director del Cenur remarcó que “la formación universitaria no se limita a los aspectos técnicos y profesionales, sino que también incluye la formación como personas y ciudadanos”. En ese sentido, consideró que “las actividades culturales forman parte de esa experiencia”.

La Tabaré vuelve a Salto

Una de las principales novedades será la presentación de La Tabaré, banda liderada por Tabaré Rivero, que regresará a Salto luego de siete años. Olivera destacó la presencia de la agrupación, a la que definió como una banda “muy consustanciada” con el público salteño.

Recordó, además, el vínculo de La Tabaré con la escena local y señaló que en 2004 tuvo un acercamiento significativo con el movimiento rockero de nuestra ciudad.

Por su parte, Rodríguez señaló que “para el MEC es un honor participar junto con la Universidad de la República y la Intendencia de Salto de este evento”. Consideró que “esta segunda edición procura ampliar la propuesta y darle continuidad en el tiempo”.

Además de La Tabaré, el público podrá disfrutar de AgusdelAgua, Epifapibes, Guiso de Mono, a quienes se sumarán las dos bandas ganadoras del concurso organizado meses atrás por la Intendencia de Salto: Massachusetts y Nada Que Ver John.

Olivera destacó también la trayectoria de Guiso de Mono, que cuenta con una década de actividad dentro de la escena rockera local y regional, así como la participación de Epifapibes, una formación más reciente integrada por jóvenes músicos.

Para los organizadores, “la presencia de las bandas salteñas constituye uno de los componentes centrales de la propuesta”, ya que “permite mostrar el trabajo de los artistas locales y fortalecer los espacios de circulación de su producción”.

Desde la Intendencia de Salto, Marziotte señaló que la administración decidió incorporarse a la propuesta a partir de la iniciativa presentada por los jóvenes. Explicó que desde la Dirección de Desarrollo Social y particularmente desde el área de Juventud se vienen desarrollando acciones vinculadas con la cultura y la participación juvenil. “Es una actividad más que destaca la cultura y el talento de los más jóvenes”, expresó.

Desde el Movimiento Estudiantil de Salto, Correa confirmó que la organización estudiantil tendrá a su cargo la gestión de la cantina durante el evento y destacó “el compromiso de desarrollar una actividad responsable y abierta a la comunidad”.

La intención de convertirlo en una fecha estable

Olivera explicó que la primera edición se realizó en 2024, también en el patio del Cenur, y que “esta segunda experiencia incorpora por primera vez una articulación entre instituciones públicas, organización social y un proyecto de comunicación y streaming”.

Uno de los objetivos es que Universidad del Rock pueda convertirse en una actividad permanente “ya como fecha en la Agenda Cultural de Salto”, sostuvo Olivera. La intención es que, “con el paso de los años, la organización pueda quedar progresivamente en manos del Movimiento Estudiantil, de modo que la actividad pueda mantenerse independientemente de las personas que participen en su organización”.

La jornada comenzará a las 17.00 con feria de emprendedores y servicio de cantina. Los espectáculos musicales comenzarán a las 19.00 y La Tabaré cerrará la programación aproximadamente a las 23.00. El evento será transmitido en vivo a través del canal de Te Falta Rock.

Con entrada libre y gratuita, Universidad del Rock busca consolidar una nueva instancia para la difusión de la música salteña y nacional, combinando rock, participación juvenil y producción cultural en el patio de la Universidad de la República.