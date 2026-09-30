Día del Patrimonio: se destaca la recuperación de edificios históricos y nuevas propuestas de accesibilidad

El fin de semana tendrá recorridas por el museo Olarreaga Gallino, el teatro Larrañaga y el Ateneo, con intérprete en lengua de señas.

Este sábado 3 y domingo 4 de octubre se celebrará en todo el país el fin de semana del Patrimonio. En Salto, el Área de Cultura del gobierno departamental preparó actividades en el museo Olarreaga Gallino, el teatro Larrañaga y el Ateneo.

El museo Olarreaga Gallino permanecerá abierto ambos días de 17.00 a 21.00. El sábado, de 17.00 a 18.00, habrá una recorrida con intérprete de lengua de señas uruguaya (LSU). El teatro Larrañaga podrá visitarse sábado y domingo de 17.00 a 21.00. Entre las 18.00 y las 20.00 habrá una recorrida con intérprete de LSU, que posteriormente continuará en el Ateneo. Este último espacio abrirá ambas jornadas de 16.00 a 20.00.

Para conocer el trabajo que lleva adelante el Área de Cultura, la diaria dialogó con su encargado, Pablo Bonet, quien hizo un balance del primer año de gestión y puso el acento en las obras de mantenimiento y recuperación de edificios patrimoniales.

Bonet explicó que Cultura administra varios edificios de valor patrimonial y que una de las prioridades definidas desde el comienzo fue atender su estado edilicio. “Cuando se elaboró el presupuesto, una de las prioridades del gasto dentro de Cultura era esa a lo largo del quinquenio”, señaló. Según explicó, “si los edificios hubieran estado en mejores condiciones, parte de los recursos podría haberse destinado a espectáculos y otras actividades culturales”.

En el museo Olarreaga Gallino se intervino el techo de la sala de exposiciones, se pintó la fachada y los balcones del frente y se solucionaron problemas de humedad. También se hicieron reparaciones en la iluminación y el patio.

El teatro Larrañaga concentró buena parte de las obras en la reparación del techo del escenario y otras zonas donde había filtraciones. También se intervino el sector de ingreso al paraíso, donde durante las lluvias intensas el agua ingresaba al edificio.

Se trabajó además en el museo del teatro, el patio posterior, el ingreso, el foyer y el balcón del frente. Bonet destacó la recuperación del patio, que se pretende utilizar durante la primavera para diversas actividades. “El teatro Larrañaga es una de las joyas del patrimonio y la cultura en Salto”, sostuvo.

En el Ateneo se culminaron obras iniciadas durante la administración anterior, entre ellas la restauración de cuadros y murales ubicados al fondo del escenario.

Otro proyecto corresponde a la Biblioteca Municipal Felisa Lisasola. Las obras comenzaron el 15 de diciembre de 2025 y se prevé su finalización hacia fines de octubre, con la posibilidad de habilitar el edificio entre noviembre y diciembre.

En el interior funciona el museo Prati, cuyo acervo se encontraba guardado debido a problemas en la claraboya central, que permitían el ingreso de agua. La intención es volver a instalar el museo y rehabilitar progresivamente los distintos espacios de la biblioteca.

Otro de los espacios que recibieron atención fue la locomotora La Criollo, donde se hicieron tareas de limpieza e iluminación. Para este lugar existe un proyecto audiovisual destinado a contar su historia y facilitar que la población conozca el valor patrimonial.

En cuanto al lugar donde funcionan el Museo del Hombre y la Tecnología y el Museo de Arqueología y Ciencias Naturales, Bonet adelantó que “para 2027 está previsto comenzar un trabajo de mayor profundidad sobre el edificio”. En el Museo de Arqueología ya se trabaja en un proyecto para su reorganización.

El Área de Cultura también espera concretar antes de finalizar el año el acondicionamiento de la casona de Enrique Amorim, ubicada en Luis Batlle Berres y Enrique Amorim.

La idea es trasladar allí el acervo de la Comisión Departamental de Patrimonio, actualmente ubicado en un inmueble con problemas de conservación y riesgo de inundación. “El objetivo es que la casona sea sede de la Comisión Departamental de Patrimonio y cuente con espacios para exposiciones y conferencias”.

Accesibilidad y participación

Una de las novedades será la incorporación de intérpretes de LSU durante determinadas recorridas. Para Bonet, “esto permitirá que las personas sordas puedan acceder a información sobre la historia y las características de los edificios y colecciones”. Los intérpretes acompañarán a las guías del teatro Larrañaga y del museo Olarreaga Gallino, y la propuesta continuará en el Ateneo.

Bonet señaló que “la invitación está dirigida tanto a los habitantes de Salto como a quienes lleguen desde otras localidades”.

Como parte de la programación cultural, la Orquesta del Conservatorio se presentará el domingo a las 17.00 en el stand de la intendencia en la Expo Salto.

El responsable del área también destacó la incorporación de Lucía Delbene como nueva encargada del museo Olarreaga. “Es funcionaria de la intendencia, licenciada en Biología, artista plástica y está próxima a finalizar la Licenciatura en Bellas Artes”.

Para Bonet, el objetivo del fin de semana va más allá de abrir las puertas de los edificios. “La intención es que la población conozca en profundidad estos espacios y comprenda su valor para la identidad de Salto. Yo creo que conocerlo también hace que la gente lo cuide”, afirmó.

En ese sentido, señaló que los edificios donde funcionan “el Ateneo, el teatro Larrañaga y el museo Olarreaga Gallino poseen características que deben ser conocidas y valoradas por la comunidad. Más allá de decirlo, hay que vivirlo, hay que sentirlo”, expresó al referirse al patrimonio cultural salteño.

“La invitación es a aprovechar las jornadas del sábado y domingo para recorrer espacios que forman parte del paisaje cotidiano de la ciudad, pero que no siempre son conocidos en profundidad por sus propios habitantes”, concluyó Bonet.