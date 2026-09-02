Aportes de la comunidad permitirán la adquisición de una termocuna para el Hospital Regional Salto

La campaña solidaria se desarrollará del 4 al 14 de setiembre y permitirá a los clientes del supermercado El Dorado realizar aportes al momento de pagar sus compras.

La Comisión de Apoyo al Hospital Regional Salto (HRS), una organización independiente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que desde hace años canaliza donaciones destinadas al hospital, impulsa junto con el supermercado El Dorado una nueva campaña solidaria. El dinero recaudado será destinado a la compra de una termocuna, un equipamiento considerado necesario para mejorar la atención de los recién nacidos en el centro de salud.

La tesorera de la comisión, Natalia Martínez, explicó que la organización funciona desde hace muchos años y que su objetivo es recibir aportes de particulares y empresas para colaborar con las necesidades del hospital. Para obtener recursos han desarrollado distintas iniciativas de recaudación, entre ellas, fiestas, rifas y campañas de donaciones.

En esta oportunidad, el aporte llegará a través de una campaña que llevará adelante El Dorado entre el 4 y 14 de setiembre. Durante esos días, los clientes del supermercado serán invitados a realizar una colaboración al momento de pagar sus compras. Los cajeros explicarán la propuesta y consultarán si desean efectuar un aporte destinado al HRS.

La directora del HRS, Gabriela González, destacó el compromiso social asumido por la empresa y recordó que El Dorado se instaló en Salto hace aproximadamente un año. Según señaló, desde el inicio de sus actividades comerciales en la ciudad representantes de la empresa se acercaron a la dirección del hospital para ofrecer su colaboración, que ahora se concretará mediante esta campaña.

El objetivo es adquirir una termocuna, un equipo que permite mantener al recién nacido a una temperatura adecuada y cuenta con dispositivos para controlar sus signos vitales. González explicó que se trata de un recurso destinado a recibir a los niños en las mejores condiciones posibles y que contar con este equipamiento constituye una necesidad y una preocupación permanente para el hospital.

La directora valoró especialmente que una empresa privada se involucre en las necesidades de una institución pública y consideró que este tipo de iniciativas podrían multiplicarse. “Sería una buena noticia que esta política de colaboración social fuera imitada por muchos”, señaló, al tiempo que destacó que en Salto existen numerosas instituciones que podrían beneficiarse de acciones de este tipo.

Por su parte, el gerente de El Dorado en Salto, Michel Francia, explicó que la campaña forma parte de una política de compromiso social que la empresa desarrolla desde hace varios años y que en esta ocasión decidió orientar el apoyo hacia el HRS.

La encargada de la línea de cajas, Macarena Báptista, invitó a los salteños a sumarse a la propuesta y colaborar con la compra del equipamiento. La iniciativa busca que pequeños aportes realizados por los clientes durante esos diez días puedan transformarse en un recurso concreto para mejorar la atención de los recién nacidos en el hospital.