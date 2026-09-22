El granizo volvió a golpear a productores hortifrutícolas de Parada Herrería en el departamento de Salto

La caída de piedras afectó cultivos e infraestructura productiva; la reiteración de estos fenómenos preocupa a los productores de la zona.

Salto ha sufrido múltiples episodios de granizo severo en lo que va del año, una situación que genera especial preocupación entre los productores del cinturón hortifrutícola del departamento. Las tormentas consecutivas y la reiteración de estos fenómenos en zonas puntuales, principalmente hacia el norte y el este, han provocado daños en cultivos e infraestructura productiva.

En Parada Herrería, localidad ubicada unos 14 kilómetros al este de la ciudad de Salto y dentro de la jurisdicción del municipio de San Antonio, el temporal volvió a golpear con fuerza a los productores hortifrutícolas. El domingo 20 de setiembre, una fuerte granizada afectó plantaciones de la zona y provocó pérdidas importantes, particularmente en los cultivos de duraznos.

En diálogo con la diaria, la alcaldesa de San Antonio, Sandra Toncobitz, contó que recorrió la zona después del episodio y conversó con varios productores para conocer de primera mano la magnitud de los daños. Uno de ellos, que tiene una plantación de duraznos, estimó pérdidas de hasta 80% de la producción. “El granizo le volteó mucha fruta y la que quedó en la planta la picó”, relató Toncobitz. Según explicó, el daño en los duraznos fue especialmente importante porque el fruto quedó marcado por el impacto de las piedras, lo que afecta directamente su comercialización.

Los invernáculos de la zona también resultaron afectados. En la mayoría de los casos, el granizo perforó los náilones que cubren las estructuras. Si bien esos daños no necesariamente tendrán consecuencias inmediatas para los productores, pueden convertirse en un problema durante los meses de verano. “Momentáneamente, no los va a perjudicar, pero en verano el nailon se dilata y esos orificios, que ahora son prácticamente invisibles, van a hacer que el nailon ya no sirva”, explicó la alcaldesa.

Toncobitz señaló que se trató de una granizada con piedras pequeñas, pero que cayeron “en grandes cantidades”, lo que terminó provocando daños importantes en toda la zona de Parada Herrería. “A la mayoría de los productores donde pasó la pequeña piedra, pero en grandes cantidades, les hizo estragos”, señaló.

De acuerdo con la alcaldesa, la plantación de duraznos fue la que sufrió los mayores daños, aunque el fenómeno también alcanzó a otros productores y estructuras destinadas a la producción hortícola.

El episodio del domingo se suma a otros eventos registrados durante el año en la jurisdicción del municipio de San Antonio. Según Toncobitz, fueron cuatro las granizadas que afectaron distintas zonas del municipio, además del temporal del 18 de julio, que provocó daños tanto en la producción como en la infraestructura de algunas viviendas. Entre los sectores productivos afectados en esos episodios, se encuentran los productores de cebolla y quienes trabajan con cultivos bajo invernáculo.

La reiteración de los fenómenos meteorológicos mantiene la preocupación entre los productores, que deben afrontar los costos de reparación de las estructuras y, en algunos casos, pérdidas directas de parte de sus cosechas.