El ministro Fratti detalló en Salto los mecanismos de asistencia para 306 productores

Este lunes por la tarde, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, encabezó en Salto una reunión con productores hortifrutícolas afectados por la turbonada del 18 de julio.

Lo acompañaron el subsecretario Matías Carámbula y la directora nacional de la Granja, Laura González. Tras el encuentro, las autoridades brindaron una conferencia de prensa para explicar el alcance de las medidas que el gobierno implementará como respuesta a los daños registrados.

Fratti recordó que el gobierno actuó desde el primer momento. “Vinimos acá después de aquel desembarco que hizo el gobierno a raíz de los eventos climáticos en la madrugada del 18”, señaló. Explicó que mientras recorrían la zona afectada, en Montevideo se decretaba la emergencia granjera, y que el objetivo siempre fue “tomar medidas lo más rápido posible”. Según el ministro, los apoyos comenzarán a cobrarse “probablemente la semana que viene”, lo que calificó como un tiempo récord para la administración pública.

Durante la conferencia, el subsecretario Carámbula detalló el alcance del Fondo Nacional de la Granja, que en los últimos 18 meses debió responder a cuatro eventos climáticos: la sequía nacional, el tornado en Canelones, la helada en Salto y la turbonada del 18 de julio en nuestro departamento. “Una inversión de 8.400.000 dólares. 1.090 productores que se apoyaron, incluidos los de este evento, 306 productores”, afirmó. Subrayó que se trata de una inversión “muy importante” del Ministerio de Ganadería, del área de la Granja y del Ministerio de Economía y Finanzas.

Foto: Ariel Volpi

Carámbula destacó que el impacto de estas medidas no se limita al sector productivo. “No solo es una forma de apoyar paliativamente a los productores, sino también toda la economía de Salto”, dijo, recordando que la horticultura es una de las principales generadoras de empleo en el departamento.

Consultado sobre el relevamiento de daños, Carámbula explicó que comenzó cuatro días después del evento. La directora González profundizó en la metodología utilizada. “Los daños fueron mucho más allá de la actividad productiva. Nosotros estamos dando respuesta a lo que se registró”, aclaró.

Los productores completaron voluntariamente un formulario donde definieron si el daño era leve, moderado o grave. “No pusimos en tela de juicio si era grave, moderado o leve. Creímos en la declaración que hizo cada uno de los productores”, afirmó González. La información fue validada con el Registro Nacional Frutihortícola.

El esquema de apoyo tiene dos componentes: hasta 12.000 dólares, sin contraprestación, de libre disponibilidad. De 12.000 a 40.000 dólares, con obligación de presentar póliza de seguro y comprobantes de reconstrucción de infraestructura productiva.

González explicó que más del 70% de los productores registrados quedan comprendidos en la franja de hasta 12.000 dólares, y más del 90% dentro del rango de hasta 40.000. Solo un 10% supera ese nivel de pérdidas.

Un límite razonable y un refuerzo extraordinario del Estado

Fratti enfatizó que el apoyo busca evitar que los productores abandonen la actividad. “Vamos a hacer un tratamiento paliativo para que nadie deje de estar en el sector por el evento”, dijo. También aclaró que el límite de 40.000 dólares responde a criterios de equidad y sostenibilidad. “Había algunos que les podría corresponder 100.000 dólares, pero eso no corre. Hay un límite en 40. Es lo que todo el mundo entendió”.

El ministro remarcó que el Fondo de la Granja no cuenta con recursos suficientes para afrontar un evento de esta magnitud. “El Fondo de la Granja parece que tuviera una bolsa con plata, pero no la tiene”, afirmó. Por eso, “el Ministerio de Economía realizó un refuerzo extraordinario para atender la situación en Salto y en otros departamentos afectados”.

Consultado sobre el impacto de las medidas, Fratti sostuvo que el gobierno hizo “el mayor esfuerzo posible”, aunque reconoció que cada productor evaluará si el apoyo es suficiente. Destacó que el proceso se realizó en tiempos inusualmente rápidos para la administración pública.

Carámbula agregó que la inversión de 4,5 millones de dólares destinada específicamente a este evento busca “recomponer la base productiva”, incluyendo infraestructura, servicios y empleo. Como medida adicional, Fratti anunció que el BPS autorizó el diferimiento del pago de setiembre para los productores afectados, que podrán abonarlo en noviembre.

Un mensaje de respaldo y reconstrucción para el sector hortifrutícola

Las autoridades coincidieron en que “el objetivo central es sostener la actividad productiva y acompañar a los productores en la reconstrucción”. El esquema de apoyos, la devolución de seguros y el refuerzo presupuestal buscan garantizar que la horticultura salteña, clave para la economía local, pueda recuperarse tras un evento climático que dejó daños significativos en infraestructura y cosechas.