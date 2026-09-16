Expo Salto prepara una nueva edición con más de 250 stands, tecnología, ganadería y espectáculos

La tradicional muestra se desarrollará del 1° al 4 de octubre en la Asociación Agropecuaria de Salto y reunirá producción, comercio, industria, servicios y una importante presencia de varios departamentos con su propuesta.

La edición 119 de la Expo Salto fue presentada este miércoles en el stand de la Intendencia de Salto en la Exposición del Prado, en Montevideo.

Antes del lanzamiento formal, la diaria dialogó con el popular comunicador Carlos Bocha Ardaix, quien desde hace 32 años participa de manera ininterrumpida en la organización del evento, para adelantar algunos detalles de la propuesta que se desarrollará del 1° al 4 de octubre en las instalaciones de la Asociación Agropecuaria de Salto.

Ardaix definió la próxima edición como una exposición “completa” por la diversidad de rubros que estarán representados. Entre las principales novedades y atractivos mencionó la presencia de maquinaria agrícola, drones y robots destinados al trabajo en el campo, tractores, sembradoras, pulverizadoras y equipamiento de última tecnología.

A ello se sumará una importante presencia del sector automotor, con vehículos de alta gama y diferentes tecnologías, incluyendo modelos a nafta, híbridos y eléctricos, además de camiones tanto convencionales como eléctricos.

Otro de los aspectos destacados por el coordinador es la participación de empresas e instituciones provenientes de distintos puntos del país. Estarán presentes delegaciones de Rivera, Artigas, Tacuarembó, Cerro Largo, Durazno, Treinta y Tres, Florida, Canelones, Montevideo, Colonia, Soriano y Paysandú. “Pueden tener una idea del atractivo que será ver de esos departamentos cosas que obviamente les interesa mostrar”, señaló Ardaix. La exposición comercial y tecnológica estará acompañada nuevamente por la tradicional muestra ganadera, uno de los componentes centrales de la Expo Salto.

Ardaix sostuvo que “los productores salteños llegarán a la muestra con la intención de mostrar el potencial de la producción departamental y buscar buenos resultados en pista, especialmente luego de la participación en la Expo Prado, porque esto es como el fútbol, si te hacen un gol tenés que tratar de empatar”, expresó, al referirse al desafío que implica para los productores competir en las diferentes exposiciones.

En ese sentido, adelantó que Salto estará representado en los rubros ovino y equino, además de contar con una serie de propuestas vinculadas al sector agropecuario.

La edición 2026 tendrá, además, un significado especial por la trayectoria de la institución y de quienes participan en su organización. Para la Asociación Agropecuaria de Salto será la edición número 119 de la exposición, mientras que Ardaix destacó que quienes integran la organización acumulan ya 32 años consecutivos de trabajo.

El lanzamiento realizado en Montevideo busca también ampliar la difusión de la Expo Salto y posicionar la actividad más allá del departamento. Ardaix explicó que la presencia en el stand de Salto en la Expo Prado constituye una oportunidad para dar a conocer en la capital todo lo que ocurrirá en octubre en la Asociación Agropecuaria, “para que se sepa que Salto también trabaja y trata de emular todos los méritos que se ven en el Prado”, sostuvo.

El lanzamiento oficial en Salto se realizará el 24 de setiembre, como instancia previa a los cuatro días de actividad previstos para la expo.

Doce espectáculos en tres jornadas

Como ocurre tradicionalmente, la propuesta productiva tendrá su complemento en una programación artística que este año reunirá 12 números durante las jornadas de viernes, sábado y domingo. Entre los artistas anunciados se encuentran Lucas Sugo, Chacho Ramos y La Penúltima, junto con otros solistas y grupos de reconocida convocatoria a nivel nacional.

Ardaix adelantó que la programación fue diseñada procurando que cada jornada tenga una propuesta artística de peso. La apertura contará con la actuación de Chacho Ramos. De esta manera, “la expo volverá a combinar la actividad vinculada al campo, la producción y el comercio con una agenda de espectáculos destinada a públicos diversos”.

Uno de los objetivos que históricamente ha identificado a la Expo Salto es generar un espacio de encuentro entre la población urbana y el mundo rural. En ese marco, la visita de instituciones educativas ocupa un lugar destacado. Ardaix señaló que “antes de viajar a Montevideo ya había varias escuelas y jardines de infantes inscriptos para participar en las visitas”, mientras que “durante los próximos días continuará el registro de nuevas delegaciones”.

Especialmente, valoró la presencia de escuelas del interior del departamento, cuyos estudiantes y docentes deben realizar un esfuerzo importante para trasladarse hasta la ciudad. “Seguramente sea un ómnibus o dos, y todo para trasladar las delegaciones del interior a Salto; valoramos ese esfuerzo”, afirmó.

Para el organizador, el contacto directo de los niños con los animales, la producción y las diferentes actividades constituye uno de los aspectos más significativos de la exposición. “Uno mira la cara de asombro de los niños, la expectativa, de descubrir cosas que, si no es por esta visita, la tienen a la distancia. Ahora la tienen cara a cara, en vivo y en directo, en la expo”, describió.

La convocatoria también se refleja en la ocupación de los espacios destinados a los expositores. Ardaix informó que prácticamente toda la superficie disponible ya fue colocada. Al momento de la entrevista quedaban solamente tres stands bajo techo en uno de los galpones. Los espacios exteriores, parcelas y sectores de diferentes dimensiones ya estaban adjudicados.

Una gran vidriera para Salto

De cara a la apertura, Ardaix definió la expo como “una gran vidriera” donde estará representado el trabajo que desarrollan el comercio, la industria, los servicios y la artesanía.

Con más de 250 stands, presencia de empresas y delegaciones de distintos departamentos, exposición ganadera, tecnología, propuestas comerciales y espectáculos, la Expo Salto 2026 se prepara para abrir nuevamente sus puertas con una premisa que atraviesa su historia: reunir en un mismo espacio el campo, la ciudad y el trabajo de quienes producen.