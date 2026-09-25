La Expo Salto reunirá a expositores de 12 departamentos en su edición 2026

El evento se desarrollará del 1º al 4 de octubre y contará con mayor participación de expositores y propuestas para el público.

La Asociación Agropecuaria de Salto presentó este jueves la 118ª Exposición de Ganadería Expo Salto 2026, que se desarrollará entre el 1º y el 4 de octubre en el predio de la institución. La edición de este año tendrá como marco la celebración de los 125 años de la asociación y contará con una mayor superficie destinada a visitantes y expositores.

En una rueda de prensa, el presidente de la institución, Luis Manfredi, destacó que la exposición se haga “en un momento muy especial”, debido al aniversario de la asociación, y señaló que la propuesta llega con varias novedades respecto de la edición anterior, entre ellas, la ampliación del área destinada al público y a los expositores.

La jornada inaugural, el jueves 1º de octubre, tendrá entrada libre y gratuita. Para los restantes días, las entradas podrán adquirirse en las cabinas de venta instaladas en el predio, como en ediciones anteriores.

El referente de la organización, Carlos Ardaix, agregó que, si bien el jueves no se cobrará entrada, se solicitará a los asistentes la colaboración con un alimento no perecedero. La iniciativa busca contribuir con vecinos que puedan necesitar ayuda como consecuencia de las inclemencias del tiempo. “Vienen días en que habrá que darles una mano a vecinos que la necesitan”, señaló.

La exposición reunirá a expositores provenientes de 12 departamentos del país. Ardaix valoró especialmente la participación de productores y expositores de otras zonas, a quienes agradeció “la confianza” en el predio y en la posibilidad de presentar allí sus animales. También destacó el crecimiento que ha tenido la actividad: “Es una alegría que la Expo vaya creciendo”.

Durante el jueves y el viernes está prevista la visita de instituciones educativas, mientras que la programación también incluirá espectáculos públicos y la participación de grupos musicales.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, definió la Expo como “una fiesta salteña” con una larga trayectoria y destacó que cada edición busca superar lo realizado en la anterior. Aunque reconoció que existe preocupación ante la posibilidad de que se registren eventos climáticos adversos, sostuvo que “las actividades se deben seguir realizando”.

Albisu señaló que se espera una importante concurrencia de público de Salto, pero también de otros puntos del país, y confirmó que la intendencia acompañará nuevamente la realización del evento.

En ese marco, adelantó que durante la exposición habrá anuncios vinculados a “algunas luchas históricas y de los últimos años”, además de temas relacionados con el sector agropecuario que, según afirmó, son de interés para quienes desarrollan actividades en la zona rural del departamento.

La intendencia también dispondrá de un servicio de ómnibus con horarios especiales para facilitar el traslado del público hacia el predio durante los días de la exposición.