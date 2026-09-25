El presidente del Banco Central del Uruguay visitó Salto para dialogar sobre la economía destacando el escenario de baja inflación

Guillermo Tolosa llegó a Salto para escuchar a empresarios, comerciantes y explicar la coyuntura económica, con énfasis en la inflación, competitividad y dólar.

El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, visitó Salto a última hora de la tarde de ayer con el objetivo de mantener un encuentro con empresarios, comerciantes y representantes de las fuerzas vivas del departamento. La reunión, que se desarrolló a puertas cerradas para la prensa, tuvo lugar en la sala de conferencias del Palacio Córdoba, sede del gobierno departamental.

A su llegada a la actividad, Tolosa fue entrevistado por la diaria y explicó los motivos de su presencia en el departamento. Señaló que el propósito central era conocer de primera mano cómo se está viviendo la situación económica y, al mismo tiempo, compartir la visión del Banco Central sobre la coyuntura nacional. “Queríamos venir a escuchar la realidad del departamento, a empresarios, tomadores de decisiones, a las personas, y saber cómo se está viviendo la economía en este momento”, sostuvo.

El jerarca agregó que la visita también pretendía generar un intercambio sobre los principales indicadores de la economía uruguaya, particularmente la evolución de la inflación y la estabilidad monetaria. “Queremos también venir a contar qué está pasando en términos de la realidad, de la estabilidad de la moneda en Uruguay, de los valores de inflación más bajos en mucho tiempo que ha tenido el país, de cuál es la coyuntura económica como la vemos y establecer ese diálogo”, expresó.

Uno de los temas planteados por nuestro medio durante el breve diálogo fue la situación comercial del departamento y las posibilidades de mejorar la inserción de los productos salteños en los mercados internacionales. Consultado sobre las perspectivas vinculadas a la competitividad, Tolosa manifestó que “tenemos buenas expectativas con respecto a las exportaciones, salvo lo que tiene que ver con la afectación de la sequía para este año”, señaló.

Según explicó, la evolución del tipo de cambio real ha generado una mejora relativa de la capacidad competitiva de Uruguay. En ese sentido, mencionó especialmente “un encarecimiento relativo de Argentina en particular, pero también de otras partes del mundo, que hoy hace que la situación cambiaria sea bastante diferente con la que era hace un año”, indicó.

Para el presidente del BCU, ese escenario puede favorecer tanto a las actividades exportadoras como al consumo interno, debido a la reducción del diferencial de precios que durante los últimos años tuvo particular incidencia en los departamentos fronterizos. “Eso debería apoyar no sólo las exportaciones del departamento, pero también el consumo en la medida que el diferencial de precios con Argentina se ha comprimido significativamente”, afirmó.

Otro de los asuntos abordados fue la evolución que podría tener el dólar durante 2027. Ante la consulta de la diaria sobre las expectativas para la moneda estadounidense, Tolosa evitó plantear un escenario definido y puso el acento en el contexto internacional y la elevada volatilidad que atraviesa actualmente el mercado. “El dólar está efectivamente pasando por momentos de suma volatilidad, de suma incertidumbre, porque se están viviendo realidades que no habíamos visto”, sostuvo.

En particular, hizo referencia a la situación fiscal y financiera de Estados Unidos, señalando que el país presenta niveles de déficit y endeudamiento que consideró “muy inusuales” desde una perspectiva histórica, y ese escenario “está generando incertidumbre, estamos viendo en este momento caídas de los precios de los bonos, aumento de la tasa de interés de los bonos estadounidenses, que han generado cierta ansiedad”, señaló.

En ese marco, Tolosa sostuvo que esos factores tendrán incidencia sobre el comportamiento futuro del dólar, que podría continuar registrando movimientos tanto al alza como a la baja.

Un mensaje sobre la inflación

Finalmente, consultado sobre el mensaje que pretendía transmitir a los salteños, el presidente del Banco Central puso el foco en la evolución de la inflación y en la preservación del poder adquisitivo.

Tolosa sostuvo que Uruguay atraviesa un período de inflación baja y expresó su expectativa de que ese escenario se mantenga en el tiempo. “Los salteños por primera vez en mucho tiempo pueden estar confiados que van a vivir en un contexto de inflación muy baja y que llegó para quedarse”, afirmó.

El jerarca reconoció, no obstante, que existen factores internacionales que pueden generar presiones puntuales sobre algunos precios. Mencionó particularmente la situación de los combustibles, aunque sostuvo que la evolución general de la inflación se mantiene en niveles reducidos. “La inflación está en niveles muy bajos, con lo cual se va a preservar su poder adquisitivo”, aseguró.

Tolosa concluyó señalando que, desde la perspectiva del Banco Central, existen condiciones para que ese escenario continúe y que la institución pueda cumplir con su objetivo de inflación. “Están todos los fundamentos dados para que eso continúe siendo de esa manera, y que el Banco Central cumpla con su meta del cuatro y medio por ciento”, afirmó.

La visita a Salto se inscribió así en una instancia de intercambio directo con actores económicos del departamento, con el objetivo de conocer sus preocupaciones y perspectivas y, a la vez, transmitir la visión del organismo sobre el escenario macroeconómico nacional e internacional.