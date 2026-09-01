Hamburguesa Amiga vuelve a movilizar a Salto para apoyar el tratamiento de niños con cáncer

El tradicional evento solidario de la Asociación Dr. Neri Campos Pierri será el miércoles 9 de setiembre. La recaudación permite sostener el apoyo a niños y adolescentes salteños enfermos de cáncer.

Este lunes fue presentada una nueva edición de la Hamburguesa Amiga, tradicional actividad solidaria organizada por la Asociación Dr. Neri Campos Pierri, Embajada de Salto de la Fundación Pérez Scremini, cuya recaudación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para acompañar a niños, niñas y adolescentes que atraviesan tratamientos contra el cáncer.

La actividad se realizará el miércoles 9 de setiembre y volverá a contar con el respaldo de empresas e instituciones que año a año se suman de manera solidaria para hacer posible la propuesta. La venta se desarrollará en dos puntos: Trouville y Porco Negro, mientras que el reparto a domicilio estará disponible para pedidos de 10 unidades o más.

Durante el lanzamiento hicieron uso de la palabra Álvaro Llama, en representación de la asociación organizadora, y José Pedro Bortagaray, titular de Trouville, quienes destacaron la importancia de la actividad y solicitaron a la población realizar los pedidos con anticipación.

Llama explicó que la Hamburguesa Amiga representa prácticamente la principal instancia de recaudación que desarrolla la asociación durante el año. “Este evento es fundamental para nuestra asociación y nos permite prácticamente esta única recaudación que hacemos en el año para atender a nuestros niños salteños que padecen esta cruel enfermedad del cáncer”, señaló.

El precio de cada hamburguesa se mantendrá este año en $250, mientras que quienes adquieran tres unidades recibirán un refresco de 600 centímetros cúbicos como obsequio. La organización agradeció especialmente el apoyo de Trouville, Porco Negro, Taxi Naranja, Marfrig, la Asociación de Profesionales de la Comunicación (APC), Coca-Cola, Uniplast y Carnes, empresa que aporta las hamburguesas desde Tacuarembó.

Llama remarcó que “la participación de estas empresas resulta determinante para que la jornada pueda concretarse” y destacó que “cada aporte permite mejorar el resultado final de una actividad que tiene como destinatarios a niños y adolescentes que necesitan tratamiento y acompañamiento”.

Los organizadores también solicitaron que, siempre que sea posible, los compradores retiren sus pedidos directamente en los puntos de venta. Esto permitiría facilitar la logística durante una jornada en la que el volumen de distribución es importante.

Bortagaray advirtió que la propuesta tendrá una duración limitada debido a la cantidad de hamburguesas disponibles. Según explicó, el año pasado muchas personas se comunicaron durante la tarde o incluso en la noche con intención de colaborar, pero para ese momento ya se había agotado el producto. “Después de las 9.00 de la mañana ya hay hamburguesas prontas y a las 13.00 horas se termina todo, tanto en Porco Negro como acá en Trouville”, explicó.

Por ese motivo, desde la organización se insiste en realizar los pedidos con anticipación y, especialmente, no esperar hasta el mismo día para confirmar la compra. Llama señaló que “adelantar los pedidos también permite organizar de mejor manera la distribución y determinar con anticipación cuántas hamburguesas serán entregadas en cada uno de los puntos de venta y cuántas deberán ser repartidas a domicilio”.

Más allá de la actividad puntual, Llama destacó que la Asociación Campos Pierri atraviesa un año de intenso trabajo, procurando sostener el acompañamiento integral a las familias que enfrentan tratamientos oncológicos, que justamente en la actualidad entre 20 y 25 niños y niñas se encuentran en una primera etapa de atención, aunque el número de personas vinculadas a la Fundación es mayor debido a que los tratamientos tienen diferentes etapas y frecuencias.

El trabajo de la asociación no se limita al apoyo vinculado directamente con el tratamiento contra el cáncer. Durante el año se realizan visitas a los hogares para acercar alimentos no perecederos y brindar apoyo en diferentes áreas, incluyendo atención psicológica y odontológica. Llama sostuvo que “muchas de las familias atendidas viven en contextos de bajos recursos y que las dificultades relacionadas con la vivienda y otras necesidades básicas también inciden en el proceso de recuperación”. Por eso, entiende que “el abordaje integral constituye uno de los factores que contribuyen a los resultados alcanzados”.

Uno de los datos destacados durante la presentación fue el porcentaje de curación de los niños que padecen cáncer en Uruguay. Llama señaló que actualmente el 80% logra recuperarse, una cifra que, según indicó, coincide con el objetivo planteado por la Organización Mundial de la Salud para 2030.

“Uruguay hoy ya lo ha conseguido gracias a todo este tipo de eventos de colaboración y el trabajo de toda la cantidad de gente en todo el país”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que cada actividad solidaria forma parte de una suma de esfuerzos que permite mejorar las posibilidades de tratamiento y recuperación. También destacó como una señal positiva que algunas personas que atravesaron la enfermedad actualmente colaboren con la fundación, mientras otras lograron insertarse en el mercado laboral como trabajadores y profesionales.

La maratón será otra fuente de recaudación

El calendario solidario de la organización no se limita a la Hamburguesa Amiga. Llama informó que ya están abiertas las inscripciones para la tradicional maratón solidaria, que este año tendrá actividades en distintos puntos del país.

La primera jornada se desarrolló en Melo y está previsto que la propuesta alcance a 19 localidades. En Salto ya hay personas inscriptas y la expectativa es superar la participación registrada el año pasado. En 2025 participaron unas 250 personas y para esta edición la organización se plantea alcanzar las 400, mientras que a nivel nacional se espera reunir unas 16.000 personas.

La inscripción tiene un costo de 800 pesos e incluye un kit con camiseta y otros elementos. La recaudación también será destinada a mejorar la atención de los pacientes y, particularmente, a un proyecto que actualmente concentra buena parte de los esfuerzos: la creación de un nuevo laboratorio en Montevideo.