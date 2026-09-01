Salto prepara el mes de la diversidad con actividades sobre derechos, salud y atención a personas trans

La agenda incluye jornadas académicas, testeo de VIH y sífilis y la marcha del sábado 19.

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En la sala del Centro Conecta de Salto se realizó el lanzamiento del Mes de la Diversidad, que durante setiembre tendrá una agenda de actividades vinculadas con la diversidad sexual, el género, los derechos y el acceso a la salud.

El director departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Jorge Vaz Tourem, explicó que setiembre constituye una referencia para colocar estos temas en la agenda pública. En ese marco, el Consejo Departamental de Diversidad Sexual de Salto elaboró una agenda de acciones que busca llevar la discusión a distintos ámbitos del departamento.

Desde el Mides, señaló, uno de los principales objetivos es que la perspectiva de diversidad atraviese las políticas públicas que desarrolla el ministerio. “Esta agenda se construye en comunidad y con todos los actores que impulsan la política social”, sostuvo.

Vaz Tourem consideró que todavía existen desafíos en materia de derechos y conquistas. “Todavía queda mucho por avanzar”, afirmó, y valoró que las actividades previstas permitirán visibilizar la temática y continuar trabajando en esa línea.

El director departamental de Salud, Luis Rodríguez, informó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) se sumará a las actividades con una agenda centrada, entre otros aspectos, en la atención de las personas trans.

Los días 17 y 18 de setiembre llegarán a Salto referentes de policlínicas del hospital Pereira Rossell y del MSP. Durante esas jornadas se desarrollará una instancia académica destinada a actualizar los protocolos de atención de personas trans y abordar aspectos vinculados con la diversidad y los derechos.

Rodríguez destacó que uno de los desafíos continúa siendo el cambio cultural y convocó a la población a seguir respaldando las políticas orientadas a garantizar los derechos de las personas trans. Las actividades serán coordinadas junto con ASSE y el Centro Médico.

Además, durante la marcha se instalará una carpa de salud donde se podrán realizar consultas sobre distintas prestaciones, factores de riesgo de infecciones de transmisión sexual y salud mental.

Una marcha por la ciudad

José Cardozo, integrante de la coordinadora de la marcha, informó que la movilización se realizará el sábado 19 de setiembre. La concentración será a las 19.00 en la plaza Artigas y desde allí los participantes caminarán hasta la plazoleta Roosevelt.

Desde ASSE también destacaron la importancia de la fecha. El director de la Red de Atención de Primer Nivel (RAP) de Salto, Roberto Varela, señaló que el organismo integra el Consejo Departamental de Diversidad y que entiende la diversidad, el género y la sexualidad como “determinantes sociales de la salud”.

Varela confirmó que la RAP estará presente en la marcha y que previamente se realizarán testeos de VIH y sífilis, además de brindar información y responder consultas relacionadas con la salud.

También participará en las actividades académicas previstas con los profesionales que llegarán desde Montevideo, en una propuesta que busca no solo acompañar la celebración del Mes de la Diversidad, sino también fortalecer la atención y el acceso a los derechos en el departamento.