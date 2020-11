El viernes se confirmó que dos trabajadoras del residencial Hogar Español, ubicado en Avenida de las Instrucciones, en el barrio Paso de las Duranas, tenían covid-19. Al día siguiente algunas familias recibieron la notificación de que sus allegados residentes en el hogar habían dado positivo al test de coronavirus.

Según informó anoche Telemundo y confirmó la diaria con fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP), hay cinco casos confirmados de covid-19 en este residencial: además de las dos trabajadoras, hay tres residentes; dos de ellos permanecen en el hogar y uno está internado en la Asociación Española, confirmaron a la diaria fuentes del hospital este mediodía.

Las fuentes del MSP aclararon que las trabajadoras se desempeñan en el área de cuidados -una de ellas es la encargada de los auxiliares y la otra trabaja en la lavandería- y que en ninguno de los casos “tenían un contacto directo con los residentes”. Las autoridades del ministerio ya se reunieron con las dirección del asilo para definir el protocolo y las acciones a seguir; el equipo del MSP volverá a ir este miércoles al Hogar Español para continuar con el estudio epidemiológico y el acompañamiento al residencial.

Desde el MSP aseguran que ya se les hizo el primer hisopado de coronavirus a todos los trabajadores y residentes -aunque aún están pendientes algunos resultados- y que entre hoy y mañana comenzarán con el hisopado de aquellos casos que dieron negativo pero quedaron “en período ventana y puedan dar positivo en una segunda oportunidad”.

Según Telemundo, una de las trabajadoras se contagió en su cumpleaños, donde estuvo en contacto con un integrante del plantel de Bella Vista –que tuvo varios casos de covid-19 durante la semana pasada- y contagió a la otra trabajadora del hogar. No obstante, el MSP no confirmó a la diaria esa conexión y sostuvo que el estudio epidemiológico del foco está en investigación y que aún no se ha logrado determinar su origen: “No son resultados que se obtengan de forma inmediata”, expresaron.

Protocolo en cuestión

La nieta de uno de los ancianos afectados contó a la diaria que la gerencia del asilo advirtió a las familias de la situación de los trabajadores a través de un audio de Whatsapp el viernes. En la misma comunicación, las autoridades del residencial les avisaron a las familias que se “cerraría el acceso de visitas a las instalaciones” y que se “realizaría el hisopado correspondiente a todos los funcionarios y residentes”. Al solicitar más información, los encargados del hogar respondieron que en la medida en que recibieran los resultados irían notificando a las familias de las personas con resultado positivo.

El sábado la nieta del hombre que está internado recibió la noticia de que su abuelo había dado positivo al test y que sería trasladado a la Asociación Española. En diálogo con la diaria, contó que antes de que se efectuara el traslado, las funcionarias del asilo le informaron a su familia que su abuelo se encontraba estable, incluso “comió y merendó en el comedor con los demás viejitos”. Para sorpresa de la familia, la única medida de aislamiento que se había tomado hasta entonces había sido la de separar al compañero de cuarto de su abuelo, pero no se había tomado esa medida en los espacios comunes, según los integrantes de la familia.

Desde el MSP dijeron que esa falta al protocolo “no les consta”. La fuente explicó que una vez que se recibe la denuncia de un caso positivo en un residencial, hay un “equipo de respuesta rápida” liderado por la directora de Epidemiología [Raquel Rosa], que se presenta en el lugar, “hacen el relevamiento, las recomendaciones necesarias e investigan”.

Las investigaciones duran más de 24 horas, a veces incluso más de 48 horas, acotó. Añadió que los equipos no van al lugar una sola vez, sino que realizan un seguimiento y acompañan al hogar de ancianos, y que el prestador de salud asignado para la supervisión del residencial en el marco de la pandemia (la Asociación Española, en este caso) se encarga de realizar una ronda sanitaria diaria y de controlar a los pacientes diagnosticados todos los días con un equipo integrado por un médico, un licenciado y un auxiliar de enfermería. “Esto nos ha ayudado de forma rápida a que las personas sean diagnosticadas y trasladadas en caso necesario y eso ha impactado en la morbimortalidad”, agregó la fuente ministerial. la diaria intentó comunicarse en varias ocasiones con el Hogar Español y no obtuvo respuesta.

Residenciales bajo control

La situación en el resto de los residenciales “está controlada”, afirmaron las fuentes a la diaria, y remarcaron la importancia de tener un protocolo en acción mediante los equipos de Epidemiología del MSP y del prestador de salud que visitan el hogar. Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, el 13 de marzo, hasta la fecha, 19 residenciales han registrado casos de covid-19 positivos; “todos están controlados”, afirmó la fuente del MSP. La última muerte registrada correspondiente a un residencial ocurrió el domingo; era una mujer de 78 años que estaba internada en Montevideo. El anterior deceso de residentes de hogares de larga estadía se había registrado el 10 de octubre.