La Cámara de Diputados aprobó el miércoles 13 de octubre un proyecto de ley que habilita la internación compulsiva de personas con problemas de consumo de drogas que manifiesten su voluntad de forma anticipada, presentado por las diputadas Nibia Reisch (Partido Colorado) y Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto). El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, dijo este jueves que “hoy en día el país no tiene cómo afrontar si esa ley sale, pero si sale tenemos que cumplir y debemos prepararnos porque faltan centros de rehabilitación”.

Días atrás, Cipriani había comentado que se evalúa vender terrenos de las actuales colonias de salud mental para modificarlas y adaptarlas a los centros que exige el proyecto que ahora está a estudio del Senado. Sobre este tema el presidente de ASSE dijo a Desayunos informales que “adictos a la pasta base hay unos 17.000 y si se anotan 2.000 no hay dónde atenderlos. La ley habla de desintoxicación, tratamiento y rehabilitación, así que puede ser un proceso muy largo”.

El presidente de ASSE comentó que las colonias están ubicadas en 330 hectáreas, cuando se podría trabajar con unas 70, por eso proponen vender algunos de esos terrenos, que para Cipriani rondarían los 10.000 dólares por hectárea; ese dinero podría ser reinvertido en las colonias y adaptarlas a los centros que requiere la ley. En esta línea adelantó que ya hay equipos de Jurídica de ASSE estudiando el tema y viendo las posibilidades de llevar adelante estas ventas.

Cipriani aseguró que los trabajadores de las colonias entienden que necesitan un “reperfilamiento” en tanto la ley de salud mental exige que cierren. A pesar de eso, el presidente de ASSE volvió a asegurar que “no las vamos a cerrar porque el país no puede cerrarlas, más allá de que la ley lo pide, y da [plazo] hasta 2025; iremos a pedir una prórroga, los abogados sabrán, pero no puedo sacar 530 pacientes a la calle; puedo decir que no los tengo acá pero los pongo acá y allá, pero eso es hacer trampa al solitario”.

Sobre la aplicación de la Ley de Salud Mental, Cipriani determinó que el organismo debe prepararse en materia edilicia, porque “el Vilardebó es un hospital al que los funcionarios le ponen mucho cariño, y son los que lo sustentan, porque el hospital está detonado. Hay que hacer intervenciones rápidas, el año que viene empiezan las obras para cumplir la ley en los hospitales generales para poder hacer esas camas que se demandan; va a haber 75 camas en el hospital Pasteur en un área nueva, en otro momento vendrá el área del Saint-Bois, y hay que reparar el Vilardebó”.

Cipriani remarcó la dificultad “de base” ante la falta de psiquiatras en varios departamentos. Comentó que se logró brindar cargos de alta dedicación a los médicos para poder equiparar su salario a lo que ofrece el ámbito privado, pero aún no es suficiente y es un tema que abordarán en conjunto con la Academia Nacional de Medicina.

Presidente de ASSE ve “positivo” que se estudie vacunación en niños La Comisión Nacional Asesora de Vacunas se reunirá el 24 de noviembre para evaluar los nuevos insumos sobre la vacunación contra el coronavirus en niños de 5 a 11 años. Sobre el tema el presidente de ASSE comentó que lo ve como “positivo” porque está “apoyado en la ciencia” como es la autorización de los órganos de regulación estadounidenses. “Lo vemos importante en este momento en el que muchos de los brotes que se están dando, como el de Lavalleja, es con niños. Por suerte no hemos tenido casos graves, pero sabemos que son una fuente de transmisión y que para la normalidad de la familia es una herramienta y va a bajar la circulación viral”, estableció.

“En ASSE se cumple la ley de interrupción voluntaria del embarazo”, dice Cipriani Ante los cuestionamientos de algunas organizaciones a ASSE por el cumplimiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el presidente del organismo aseguró que quiere “dar tranquilidad” de su total cumplimiento. “La ley se viene cumpliendo desde que salió y se cumple actualmente de la misma manera que antes, cuando uno ve el número de interrupciones voluntarias del embarazo estamos en los mismos valores desde 2016”, informó. Destacó que hay 51 equipos trabajando en los 19 departamentos, en los que no hay problema de accesibilidad. Reconoció que hay tres hospitales en los que todo el equipo de ginecólogos son objetores de conciencia, pero destacó que en las mujeres se atienden en las redes de atención primaria.

