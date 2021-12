“No hay omisión de asistencia pero estamos en riesgo, no queremos esperar a que haya un problema de salud grave para actuar, tenemos que alarmarnos antes para evitar esas consecuencias”, explicó a la diaria José Minarrieta, secretario médico del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) que planteó eso mismo este miércoles, en la sesión de la Junta Nacional de Salud (Junasa) cuando trató el tema de la mutualista Casa de Galicia.

Al igual que lo expresó el martes en diálogo con la prensa la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag), Minarrieta expresó que “faltan insumos básicos” y “algunos medicamentos importantes”, que por ahora se está recurriendo a dar fármacos similares, pero se desconoce qué pasará de acá en más. Por otra parte, la institución está funcionado sin la dirección técnica que es la que “determina el funcionamiento técnico de toda la institución, tiene la función de dirigir el proceso asistencial, da las directivas, aprueba los estudios, que no esté es como estar a la deriva en lo asistencial”, detalló.

Que el MSP tome las riendas

Durante los 34 días que duró la intervención administrativa del Ministerio de Salud Pública (MSP) “la cosa empezó a funcionar”, dijo Minarrieta, quien transmitió que el gremio médico tuvo una muy buena relación con las interventoras que designó el MSP. Pero el 2 de diciembre, el juez Leonardo Méndez reafirmó el proceso concursal que había solicitado el ex dirigente de la institución, Alberto Iglesias, el 15 de octubre; Méndez designó a dos síndicos de la Liga de Defensa Comercial (Lideco) y determinó que era inviable mantener las dos intervenciones. El MSP se retiró y desde entonces, trabaja a la distancia en la búsqueda de soluciones, algo que complementa con las inspecciones del personal de la Dirección de Fiscalizaciones del ministerio.

Minarrieta sostuvo que desde que se desplazó a las interventoras del MSP se está “en una situación en la cual el Poder Judicial a través del juez y de los dos síndicos está administrando la institución sin tener ninguna formación específica ni conocimiento para que esté en una institución sanitaria, que no es una fábrica de chocolates o de zapatos. Hay riesgo para las personas, riesgo de calidad, de vida, de todo”.

Esa carencia de conocimiento específico de los síndicos sobre el funcionamiento de las instituciones de salud es algo que también reprueban Afuncag y la FUS, que piden la renuncia de los síndicos designados, Fernando Cabrera y Júpiter Pérez.

El SMU no tiene resolución acerca de pedirle renuncia a los síndicos, pero sí plantea que el MSP debe ser quien dirija la gestión. “Es evidente que el MSP, la Junasa, en algún momento van a tener que participar en la gestión o respaldar la gestión”, agregó Minarrieta, quien transmitió que la postura de la Junasa es que mientas continúe el dictamen judicial “no se puede intervenir, sólo fiscalizar -que es lo que está haciendo el MSP- que no haya grandes vacíos asistenciales”. “La Junasa plantea que están impedidos de actuar, es de recibo el argumento, lo que pasa es que cuando empieza a haber riesgo asistencial la responsabilidad de la Junasa y del MSP es la salud de las personas, entonces ahí entran en conflicto estos poderes del Estado. Lo más importante es que todos los actores en juego, tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo comprendan la importancia de las cosas que están en juego y por la vía del diálogo, de la complementación o de trabajar en conjunto, puedan buscar una solución que sea lo mejor para la gente que se asisten ahí y para los funcionarios”, subrayó Minarrieta.

El Observador publicó este miércoles que diputados y senadores de las comisiones de Salud Pública de las dos cámaras le propondrán la próxima semana al MSP un proyecto de ley para compatibilizar la intervención del concurso judicial con la gestión del MSP. Fuentes de ese ministerio informaron a la diaria que por ahora no ven posibilidades de poder dirigir Casa de Galicia mientras se mantengan los síndicos.

Salarios y medidas gremiales

En las primeras conversaciones que habían tenido los representantes del SMU con el MSP, “siempre se nos dijo que estaban aseguradas las retribuciones” y el anuncio de que no hay fondos para pagar el aguinaldo, generó mucha inseguridad, transmitió Minarrieta. Por el pago del aguinaldo y por la situación de la mutualista, la Asociación de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia, perteneciente al SMU, hará este jueves una asamblea.

Afuncag se reunió en asamblea en la mañana del miércoles, y resolvió profundizar las medidas de lucha para lograr “el cobro de aguinaldos, una dirección estable que conduzca Casa de Galicia a la salida de esta crisis y que permita tener la capacidad asistencial que los usuarios merecen”. En concreto, piden el cobro inmediato del 100% del aguinaldo, la renuncia de los síndicos y que el MSP vuelva a hacerse cargo de la dirección de la institución. Pararán 48 horas, desde las 0.00 de este jueves 23 a las 0.00 del sábado 25, y este jueves a las 10.00 harán una movilización frente al MSP. Además, denunciarán ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el incumplimiento del pago del aguinaldo.

Los médicos no descartan por ahora ninguna medida de lucha. Los problemas pueden multiplicarse. Minarrieta expresó que “si la gente ve peligrar su fuente de ingreso, tiene que buscar una alternativa, quiere decir que pueden estar agarrando guardias o policlínicas en algún otro lado porque ya no saben si van a cobrar o ya no les pagan el aguinaldo; puede haber un vacío no solo de insumos sino del personal que disponemos para atender un sanatorio que está lleno, es un riesgo muy grande”, concluyó.