En el segundo día del proceso de vacunación contra el coronavirus, el MSP informó que hay 54.467 personas agendadas de las cerca de 100.000 que estaban habilitadas en el primer grupo. Según indicó Graciela Pérez Sartori, asesora en inmunología del Ministerio de Salud Pública a Informativo Sarandí ahora se estudia qué hacer en caso de que no se alcance el ritmo de vacunación esperado.

La primera tanda de vacunas de Sinovac son 192.000 dosis y tienen que repartirse según el calendario establecido, que estimaba unas 30.000 personas vacunadas por día entre los trabajadores esenciales: docentes de primaria y educación media, policías, bomberos, militares, trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en actividad y aduaneros, de entre 18 y 59 años de edad inclusive.

“Esto no se va a detener, tiene que ser rápido, si van quedando vacunas se van asignando a los grupos subsiguientes, ahora estamos analizando cómo continuaremos con estas vacunas con los grupos a las que están asignadas”, afirmó Pérez.

Según indicó la especialista, se seguirá según las etapas ya planificadas entre los menores de 60 años, porque para los mayores de esa edad así como para el personal de salud se espera la llegada de las dosis de Pfizer la semana que viene. “Tenemos los privados de libertad y los refugios, se va a ir asignando a las personas dependiendo de la cantidad de vacunas que vayan quedando”, comentó.

Leé más sobre esto: Hay 613 casos de coronavirus en cárceles y 871 personas privadas de libertad en cuarentena

Pérez añadió que tanto las personas en situación de calle como las privadas de libertad son grupos prioritarios tradicionales para las campañas de vacunación, como en la antigripal: “en la planificación tenemos que optar dentro del grupo 3 qué personas continúan en la lista”, puntualizó la especialista.

Ante la baja convocatoria, Pérez resaltó que es una oportunidad para los trabajadores escenciales de vacunarse antes, de lo contrario deberán esperar hasta que llegue su grupo etario. Asimismo, enfatizó que es de especial importancia para los trabajadores con comorbilidades como cardiopatías, diabetes, obesidad, enfermedades respiratorias crónicas o inmunodepresivos que se agenden para vacunarse.

La especialista subrayó que la vacuna no tiene contraindicaciones para casi nadie. Solo está desaconsejada para embarazadas o madres en período de lactancia, porque no hay suficientes ensayos en esa población; por otra parte, en caso de haber tenido una reacción alérgica con la primera dosis, no está recomendado recibir la segunda.