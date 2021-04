Este domingo se dio a conocer que 15 adultos mayores fallecieron en 15 días en un establecimiento de larga estadía de Fray Bentos, en Río Negro, luego de detectarse un brote de coronavirus. La situación motivó la visita este lunes del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y un equipo de inspección para conocer mejor las condiciones actuales del hogar, que es administrado por una sociedad civil y depende de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Según explicó en diálogo con la diaria Cristian Rosas, miembro de la directiva del hogar, de los 15 adultos mayores que fallecieron, nueve lo hicieron a raíz de la covid-19 y otros seis lo hicieron en el marco del brote pero por otros motivos, como causas naturales -todos eran personas de edad avanzada- u otras enfermedades previas.

Cuando dos adultos comenzaron a tener síntomas, el domingo 14, el día previo a la fecha agendada para la vacunación, la doctora responsable del centro, Daura Garaza, pidió test rápidos para las 54 personas que viven en el centro y se detectaron 21 positivos, según explicó en diálogo con la prensa. Rosas agregó a la diaria que se decidió separar a los adultos que cursaban la enfermedad de los que habían dado negativo y “reducir la movilidad dentro del residencial lo máximo posible”. Agregó que actualmente hay seis personas cursando la enfermedad.

Los adultos mayores con la enfermedad no fueron trasladados al CTI de Fray Bentos por una decisión que tomaron en conjunto Garaza, la dirección del centro y el director departamental de Salud. El motivo es que el residencial estaba equipado con medicamentos, insumos y personal capacitado para atenderlos y se entendió que el riesgo del traslado al CTI local o a otros cercanos sería aún más riesgoso.

“En el residencial están atendidos las 24 horas por médicos y enfermeros que conocen de toda la vida, que son su familia, y gracias a los equipamientos que dio el hospital están todos los recursos materiales necesarios”, detalló Rosas.

Asimismo, el miembro de la comisión directiva explicó el vínculo del hogar con la comunidad, y para ejemplificar comentó que cuando 30 de las 35 personas que trabajan allí dieron positivo o se tuvieron que aislar de forma preventiva se hizo un llamado público a voluntarios y se pudo ocupar todas las vacantes con enfermeras y personal que había trabajado en otro momento. Además, se organizó “una movida del barrio” para llenar con globos y carteles el frente del residencial y dar ánimo a los adultos mayores que atravesaban la enfermedad.

Río Negro actualmente es el tercer departamento con más casos cada 100.000 habitantes: este domingo el departamento tenía 138,48 en el índice de Harvard y un promedio de 80,14 casos nuevos diarios.

El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, lamentó la situación y explicó que le pidió al presidente Luis Lacalle Pou que el ministro Salinas fuera al departamento para “reivindicar el trabajo de la gente de la salud”. “No vamos a tener palabras de agradecimiento” para ellos, aseguró en entrevista con En perspectiva.

Lafluf se mostró alarmado porque las medidas que ha tomado la comuna, como cerrar espacios públicos y exhortar a no circular por la ciudad, no funcionan para limitar la movilidad, y se refirió al estado de sitio como alternativa. “Decile como quieras, pero aparentemente es lo único que va a parar, porque el quedate en casa… quedate en casa…”. Advirtió también que para muchos puede ser tarde para tomar una medida drástica como esa: “Capaz que ahora es tarde, me dicen, y capaz que sí, porque se nos fue de las manos”, opinó.

Para Salinas la asistencia fue “oportuna y continua”

Antes de viajar para el departamento, Salinas opinó que la asistencia a los adultos mayores fue “oportuna y continua”. “Se actuó de buena fe y de manera profesional”, agregó el ministro.

Posteriormente, en conferencia de prensa, Salinas dijo que la dirección departamental de salud “ha trabajado desde el primer momento” haciendo un seguimiento del caso y lamentó “la situación de fallecidos”. “Siempre sabemos que es una situación de alto riesgo la de los residenciales. Como todo lugar que es con personas en general de una edad avanzada y con muchas enfermedades, siempre ha sido, en toda la epidemia, en todo el mundo, un lugar de máximo cuidado”, sostuvo.

Agregó que “no es el primer caso en el que esto ha ocurrido” y subrayó que actualmente, en residenciales, hay “775 casos confirmados, de los cuales 493 permanecen en los residenciales, 23 están internados, y a su vez hay 239 funcionarios afectados, dos de ellos internados y el resto convaleciendo”. “Es decir, no es una situación novedosa, quizás lo novedoso es que se haya dado en Fray Bentos, con tan mala suerte que fue el día anterior a estar planificada la vacunación”, sostuvo. Además, señaló que desde el 20 de abril de 2020 hasta el 4 de abril de 2021 se registraron 2.178 casos en residenciales, 1.379 de residentes y 663 de trabajadores, “y hemos tenido que lamentar 135 fallecidos”.

Salinas subrayó que en los residenciales la forma de proceder es separar a los pacientes positivos de los negativos, y acotó que no se trató “de un problema de limitación de camas” de cuidados intensivos, porque Mercedes está a 30 minutos en auto o 20 minutos en ambulancia, y allí “se dispone de camas de CTI, de internación y demás”. “Es decir, lo que hubo es una ponderación del beneficio versus el riesgo, porque son pacientes añosos, que frente a un traslado de pronto requieren sedación o algún tipo de medicación, que generan angustia o desasosiego”, finalizó.

A todo esto, la Fiscalía de Fray Bentos realizará un pedido de informes al MSP sobre la situación del residencial, dijo a la diaria el fiscal Hugo Villanueva. Señaló que “de momento no hay elementos que indiquen que tengamos un delito en concreto” pero, “por toda la trascendencia que ha tenido” el tema, iniciarán el proceso de pedido de informe a las autoridades. “Según lo que resulte se verá si hay mérito para continuar con la investigación o no”, acotó.