El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que ante la demanda que hay de testeos, Uruguay tiene “escasez” de test antigénicos. Entrevistado por Más temprano que tarde, de radio El Espectador, el secretario de Estado sostuvo que se hará la compra a “diversos proveedores” para “respaldar la respuesta en testeado”, pero que pueden llegar “a demorar unos días”. Mientras tanto, dijo que van a hacer pruebas PCR, cuyos resultados demoran, en promedio, dos días.

Sobre los cambios en el criterio de testeos, que logró confirmar el Ministerio de Salud Pública (MSP) ayer, dijo que lo hicieron por “un tema de eficiencia”. “Es llegar a aquel que lo precisa y que personas que tienen comorbilidades y situaciones complejas no se queden sin el PCR, cuando de pronto una persona mucho más joven y asintomática no corre ningún riesgo en ese sentido”, afirmó. Esto, según comentó, “ordena la cancha” y se hace en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

“Lo importante es no dejar de testear, pero enfocarnos en las personas sintomáticas, que no se nos escapen, que no haya rezago. Una cosa es la intención e indicación de hisopar, y otra es cuánto tiempo van a demorar en llegar. No nos podemos demorar con eso”, señaló, en diálogo con el programa radial.

El pasado 10 de enero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) había recomendado extremar las medidas para hacer un uso racional de las pruebas diagnósticas para “así asegurar la provisión de las mismas tanto para la vigilancia como la atención médica”.

Por otra parte, la OPS aseguró que no recomienda los autotest pues “no existe hasta el momento evidencia suficiente que soporte su impacto en el control de la transmisión”. “Al contrario, una muestra tomada de forma inapropiada por personas no entrenadas, en personas sin síntomas o con pruebas de baja calidad, pueden generar resultados falsos negativos dando una sensación de falsa seguridad aún en personas infectadas, llevando así a relajación de las medidas de control y distanciamiento y, por tanto, a un incremento en la transmisión”, concluyó el organismo.