“Educar para proteger el futuro” es el lema de este año del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra este lunes. La diabetes es una afección crónica que afecta el nivel de azúcar en sangre, y en Uruguay se presenta en un porcentaje de la población que ronda entre 8% y 10%. En el marco de la concientización, el Hospital de Clínicas (HC) y la Asociación de Diabéticos del Uruguay (ADU) realizarán actividades de concientización. En diálogo con la diaria, Gabriela Mintegui, especialista en endocrinología y metabolismo, diplomada en diabetes y profesora agregada grado 4 de la Clínica de Endocrinología y Metabolismo del HC, repasó las principales características de la enfermedad.

En principio, Mintegui detalló que se trata de “una enfermedad metabólica” porque si bien “produce un aumento de los niveles de azúcares en sangre también aumenta el colesterol y genera otras alteraciones” en el organismo. Dentro de los tipos de diabetes “antes se consideraba sólo tipo uno y tipo dos”, pero en el último tiempo se agregaron otros diagnósticos, por ejemplo, “tipo uno y medio”.

El tipo más frecuente es la diabetes tipo dos, ya que representa “90% de los casos”, y es una alteración en la cual el “páncreas del paciente genera insulina en forma adecuada pero hay resistencia a los sitios en los cuales la insulina actúa, y eso genera que los niveles de azúcar en sangre aumenten”. Es el tipo de diabetes que se relaciona con la obesidad, el aumento de peso, los hábitos no saludables y los distintos “factores que generan un combo que hace que el páncreas libere insulina pero no actúe como debe”. Según Mintegui, antes “se decía” que los pacientes con este tipo de diabetes no requerían el suministro de insulina pero eso “es un mito, porque pueden llegar a requerir muchísimas veces”. Agregó que si no se controla “con el tiempo el páncreas se agota” porque la insulina que produce “queda en nada”.

Por otra parte, explicó que la diabetes tipo uno se da generalmente en pacientes jóvenes, es decir, en niños y adolescentes, y se produce porque “el páncreas se queda sin insulina y el único tratamiento posible es suministrársela” para que el paciente se mantenga en valores estables.

Sin distinción de tipos se estima que la diabetes afecta a 8% de la población, aunque “el problema es que está subdiagnosticada”, es decir, que hay personas que la tienen pero lo desconocen. “Se calcula que una de cada tres personas no sabe que tiene diabetes, porque es una enfermedad silenciosa de la cual el paciente se entera, por ejemplo, cuando se le genera una infección en un dedo y lo pierde porque hay que amputar” o en una situación en la que la persona se descompensa por tener niveles de glucemia muy elevados.

La diabetes es una enfermedad que debe ser monitoreada, aunque la cantidad de veces depende de cada caso. El automonitoreo se denomina “glucemia capilar y lo que se hace es medir la glucemia en el plasma de la sangre a través de un pinchazo en el dedo”, es el método más utilizado, pero en Uruguay desde hace un tiempo se comercializa también el freestyle, que consiste en “un parche que dura 14 días, se coloca en el brazo y al pasar un sensor que es similar a un pequeño teléfono celular” se realiza la medición. A la vez también existe otro aparato de monitoreo de glucosa con sistema continuo, pero “el tema de ambos son los costos, porque aún no están incluidos en las prestaciones de salud ni públicas ni privadas”.

Consultada sobre los sistemas continuos de medición, Mintegui dijo que requieren que el paciente “sea cuidadoso y que tenga una buena conducta”, pero pueden ser de utilidad porque evitan pincharse los dedos “frecuentemente, debido a que a veces el pinchazo es necesario hasta seis veces al día”. Puso como ejemplo que en niños supervisados sería una buena alternativa. No obstante, sostuvo que “incluirlo para todos tal vez sería insostenible” y que hay fármacos de última generación para tratar la diabetes “que no tienen un costo elevado y tampoco están incluidos” en las prestaciones, por lo cual no sería conveniente priorizar su universalización.

En lo que respecta a la alimentación, la especialista aseguró que no caben dudas de que “la canasta alimenticia de un paciente diabético es más costosa que la de otros pacientes”. Asimismo, Mintegui mencionó que la situación no es la misma en el sector privado y en el público: “Son dos mundos diferentes”. “Hay instituciones privadas que incluyen a los edulcorantes como si fuera un fármaco y a los usuarios les sale más barato que en un comercio”, indicó.

No obstante, Mintegui señaló que a veces sucede que por desconocimiento hay pacientes que “en vez de comprar fruta, verdura y algo de proteína priorizan comprar un paquete de galletitas aptas”, es decir, que el mismo dinero que se podría gastar en un buen alimento se gasta en otras cosas no tan saludables. Por este motivo, Mintegui valoró la importancia del lema de este año y la intervención de licenciados en Nutrición en el proceso de los pacientes diabéticos. “Con buena educación las personas se pueden manejar de acuerdo a sus posibilidades”, consideró.

Controles y asesoramiento en la sede de ADU

“Bajo un lema que pretende educar para el futuro” es que ADU realizará controles y asesoramiento durante toda la jornada en su sede –Paraguay 1273–, explicó a la diaria Bruno Carrattini, licenciado en Nutrición y educador de la asociación.

Sobre la tarde, en el Palacio Legislativo, ADU comunicará algunas acciones referidas al compromiso por la diabetes que la asociación lanzó en 2019 -“se trata de un programa de trabajo que todavía sigue en curso”- y en relación a esto presentará una nueva acción que se basa en glucómetros parlantes para personas ciegas con diabetes. “En Uruguay estas personas no tienen acceso porque no hay disponibilidad” y “lanzamos la campaña con el fin de que los aparatos puedan ingresar pronto al país”, agregó.

También se presentará la iniciativa de crear un observatorio de la diabetes, “una organización no gubernamental y sin fines de lucro” que nuclee a todas las sociedades y asociaciones referidas a las diabetes e “intercambie diferentes disciplinas para interpretar datos y analizar la situación actual” de la enfermedad en Uruguay.

ADU entregará ocho formatos de folletos informativos que realizó la asociación para informar sobre la prevención y el cuidado de la población ante esta enfermedad. También se distribuirán por todo el territorio nacional.