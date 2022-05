“Es horrible trabajar así”, se lee en una de las denuncias a las que accedió la diaria sobre Mónica Ruella, subdirectora del Hospital de Colonia Samuel Bertón. Los funcionarios cuentan que los llama telefónicamente para preguntar por qué van “tanto al baño”, que los vigila a través de las cámaras, además de que los “reta”, “grita”, habla “mal”, y que tiene “furia”. También, en otras denuncias, dicen que hubo “cambios drásticos” en el área de salud mental del hospital y que a algunos administrativos de confianza “se les compensa el cargo pagándoles horas nocturnas por hacer tareas que no son dentro de las funciones del cargo, o porque el hospital no cuenta con encargaturas para asignárselas a ellos”. Por esto, denuncian que hay “abusos de funciones” hacia funcionarios y usuarios.

Días atrás, la comisión interna del Hospital de Colonia solicitó a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) la remoción del equipo de dirección porque, entre diversas carencias asistenciales, “ya sea por acción u omisión de todos sus actos, está poniendo en vilo la calidad del servicio de salud que presta ASSE para el departamento y la región”. Además, “buscan coaccionar a los trabajadores mediante la prepotencia, la presión y la persecución sindical y laboral sistemática”, según manifestaron en un comunicado.

En ese marco es que la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) ampliará, a fines de esta semana, la denuncia a la subdirectora con la presentación de diversos testimonios de funcionarios, que están en manos de la FFSP. En diálogo con la diaria, Martín Pereira, presidente del sindicato, dijo que si bien ya ha habido investigaciones administrativas sobre la jerarca, “hay varias [denuncias] más por malos tratos por parte de ella, entonces queremos conversarlo, porque los malos tratos la federación no los tolera”.

“Esperemos a ver cuál es la respuesta de ASSE; la situación debe tener a los servicios funcionando al máximo, porque [el hospital] es referencia en todo el departamento, no sólo en Colonia”, aseguró.

Según comentó Pereira, este viernes irá al centro presencialmente. Es que ese día arribará al hospital el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, y la comisión interna se reunirá a las 10.00 frente al edificio. En un comunicado solicitaron “el apoyo de los usuarios que han visto resentida la atención en el último período de tiempo para defender las denuncias realizadas” por la comisión, que nuclea a los trabajadores.

En la cúpula de ASSE el tema está presente, y este miércoles se trató en la reunión del directorio. Pablo Cabrera, representante de los trabajadores en ASSE, dijo a la diaria que las distintas “carencias” planteadas por la comisión interna se transmitieron en “la primera etapa” a la gerencia general, y luego le sigue un diagnóstico, revisión y devolución.

Respecto de la falta de encargaturas, Cabrera afirmó que hace tiempo se había planteado “buscar una plataforma de concursos” para cubrir jefaturas de distintas áreas en todo el país, y según actualizaron las autoridades de ASSE, eso “está casi por concretarse”. Los llamados comenzarían dentro de “menos de un mes”, estimó.

La “mala relación con los trabajadores” por parte de la subdirección del hospital también ya había sido esbozada en el directorio por Cabrera, quien puntualizó sobre “la necesidad de un cambio de la gestión”. Sin embargo, señaló que hasta que las investigaciones administrativas en curso no terminen y Jurídica no envíe un informe con los resultados laudados, no se tomarán decisiones al respecto.

Acusaciones “no se demostraron en ningún momento”, dijo el director

Anteriormente, Ruella había sido objeto de cuatro investigaciones administrativas: una en 2012 y tres en 2014, entre otras cosas, por “acoso laboral” e “irregularidades”. “Burnout [quemado], claro que sí; llantos en el trabajo, claro que sí. Ganas de irse, sí, porque estudié para ayudar pero no estudié para ser exprimida y pisoteada”, se lee en otra de las denuncias sobre la subdirectora que recibió la FFSP.

En cuanto a la demora en la llegada de medicamentos, algo planteado por la comisión interna, uno de los funcionarios denunciantes escribió que el “servicio de compras no posee gente idónea” y que, por lo tanto, “no se hace seguimiento” de las compras de medicamentos –como tampoco de reactivos y material quirúrgico– y, sobre todo, de aquellos que “se necesitan en extrema urgencia”. En otra denuncia se habló de que, en pocos años, los platos de comida a servir en las distintas áreas se duplicaron, pero el servicio no fue acompañado por un aumento de funcionarios.

Al respecto, el director del hospital, Gustavo Fernández, dijo a la diaria que el personal de cocineros es “acorde” al centro pero que hay faltantes de nutricionistas, aunque son puestos para los que ya solicitaron refuerzos. En la misma línea, dijo que “hay concordancia y similitud [con lo planteado por la comisión interna] sobre la falta de recursos humanos en los mandos medios; faltan licenciados, auxiliares en enfermería y especialistas”. Destacó, igualmente, que la Facultad de Medicina habilitó que residentes y docentes hagan pasantías de pediatría –de sus distintas disciplinas– en el hospital.

Sin embargo, no concuerda con las denuncias sobre la subdirectora: aseguró que no hubo horas extra, con funciones que no corresponden al cargo, ni tampoco “situaciones de violencia verbal ni gesticular”, aunque “sí correcciones” cuando algo se está haciendo “mal”. Pero “no de una forma prepotente y autoritaria sino de una forma de corregir las cosas”, subrayó.

Fernández recordó, además, que parte de estas acusaciones fueron repetidas en expedientes anteriores, pero “no se demostraron en ningún momento”. “Yo no he visto a ninguno del personal actuar de esa forma, y si apareciera algo así, no lo voy a dejar pasar, tengo la responsabilidad y el deber de poner las sanciones disciplinarias que corresponden y eso no es persecución”, manifestó.

Según contó, las autoridades de ASSE “están permeables a las sugerencias” planteadas por la comisión interna, en referencia a las distintas faltantes, y “hay grandes posibilidades de incrementar el número de auxiliares”; de hecho, dijo que ya están llamando de acuerdo a una lista de prelación.

Justamente por esta “permeabilidad”, Cipriani visitará el hospital y “dentro de varios de los temas se van a tratar puntos para fortalecer” el centro. Luego de que el comunicado de la comisión interna haya tomado carácter público, Fernández no se ha reunido con ellos, pero dijo que “por supuesto” lo hará.