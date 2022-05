“La viruela del mono es un fenómeno que hasta ahora conocemos como una infección endémica predominante en la zona de África y Nigeria, en las que se presentan casos esperados”, informó a la diaria Noelia Ferreira, presidenta de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay, ante los casos de viruela del mono que se detectaron los últimos días en varios países del mundo. Hasta el domingo había 92 casos confirmados y 28 sospechosos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han detectado brotes en Canadá, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Portugal, y Suecia. Ferreira agregó que tal y como lo explicita el nombre, los animales más afectados por el virus son los monos, aunque no se conoce el reservorio (origen) del virus, pero “se supone que son los roedores”.

Para la especialista, la diferencia en los casos contabilizados hasta el momento es que son de países en los que no es habitual que los casos se presenten. “Se ha visto en diversos países y en contexto de viajeros e inmigrantes que van de África hacia otras regiones”, agregó. Otra de las novedades es que en “los últimos días se detectó en viajeros pero también en personas que no habían viajado ni tenido contacto con viajeros en España, Inglaterra y Estados Unidos”. Estos casos son los que hacen que se suponga que “hay una transmisión comunitaria de ese virus”.

En cuanto a los síntomas que genera la infección, Ferreira detalló que los más habituales son fiebre, decaimiento, aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, y erupciones “que a la vista pueden parecerse a las que conocemos como varicela”. Las lesiones comienzan en la zona de la cabeza y la cara, pero pueden extenderse incluso a las palmas de las manos y las plantas de los pies, según la especialista. “Algunos reportes de los casos más recientes indican la aparición de otros síntomas, como lumbalgias y dolores musculares”, agregó.

La infección no tiene un tratamiento específico, lo que se hace es tratar los síntomas que genera. “En estos días se conversa sobre algunos antivirales que no se disponen a nivel generalizado y que podrían tener algún efecto eficaz contra el virus, pero por el momento el tratamiento es sintomático” y esto se debe a que “hasta ahora no era un problema de salud, salvo en una región específica”, puntualizó.

Por esta razón Ferreira hizo énfasis en que en los países en que ocurrieron los brotes los casos están en estudio. Por el momento, la intención de informar a la población sobre la situación es para “que las personas que regresan al país estén atentas a la aparición de algún síntoma o que si alguien tuvo contacto con un caso consulte a su médico de manera precoz”.

La viruela del mono se contagia por vía respiratoria o contacto estrecho con las lesiones que genera la infección, también por el contacto con el animal infectado. Por eso la recomendación de Ferreira, para evitar el contagio entre personas, es que se continúe con medidas muy similares a las empleadas contra la covid-19: “lavado de manos y uso de tapabocas en lugares con poca ventilación y amplia concurrencia de personas”, concluyó.

Por su parte, Mabel Berois, profesora adjunta de la sección Virología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, quien trabajó con el virus Vaccinia (el virus modificado que se empleó en la vacuna contra la viruela humana), dijo a la diaria que con respecto a Uruguay, no tiene presente la ocurrencia de casos de viruela del mono, un tipo de viruela que existe desde 1958. “En general los casos se detectaban en África central, región endémica y donde fue identificada por primera vez, y los brotes en general estaban asociados a contactos con fauna salvaje”, explicó Berois.

Agregó que en este siglo hubo brotes en países de otros continentes y en zonas más urbanizadas, pero que aun así, siempre se pudo identificar el origen del brote. “La diferencia de los casos informados los últimos días es que aún no se pudo definir el origen de algunos de ellos”. Para la especialista, el comportamiento que el virus está teniendo en las zonas en las que se detectó “no es lo esperable”.

Por ese motivo, de la situación actual surge la interrogante de “si el virus de mono está circulando en la comunidad y dónde se encuentra el reservorio”.

Especificó que el virus de la viruela del mono se presenta con mayor frecuencia en hombres que en mujeres, “tal vez por el contacto más estrecho con la fauna salvaje”. Por último, explicó que hasta ahora los casos registrados en América del Sur son importados, la probabilidad de que llegue a nuestro país no es nula y dependerá de varios factores, entre ellos, el flujo de personas de un país a otro” y por eso “los expertos evalúan que algunas personas podrían tener una sintomatología leve que hasta ahora no era considerada viruela del mono y ahora [luego de que se confirmaron más de 90 casos] se está haciendo seguimiento y poniendo el foco en algunos síntomas, aunque sean leves”, concluyó.

Precaución

Aunque aún no se detectó ningún caso en Uruguay, esté sábado el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado en el que informó sobre el origen de los primeros casos, los países en los que se detectó los últimos días y los síntomas de la infección.

Entre otras cosas, el MSP informó que el Departamento de Vigilancia en Salud se encuentra monitoreando la situación y que “realiza el seguimiento de casos sospechosos de acuerdo a la sintomatología y los antecedentes de viaje, y a través del Centro Nacional de Enlace está en comunicación permanente con la Organización Panamericana de la Salud [OPS]” y la OMS. Según el MSP, en los próximos días el Departamento de Vigilancia tendrá una reunión con expertos de la OMS.

Fuentes del MSP aclararon a la diaria que con el “seguimiento de casos sospechosos” el ministerio se refiere a que, por el momento, está atento a que puedan aparecer casos sospechosos, y que está chequeando sintomatología.

El caso sospechoso más cercano a Uruguay se detectó el lunes en Argentina. Lo informó el Ministerio de Salud del país vecino y se trata de un hombre que vive en la provincia de Buenos Aires y que llegó de viaje desde España, donde ya hay casos confirmados.

Por otra parte, este lunes el subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, aclaró en una rueda de prensa que hay dos variantes de viruela del mono: “Una de África central y otra de África occidental, con la diferencia de que la primera es más agresiva que la segunda”. Mencionó los casos que se han detectado en varios países y remarcó que en Uruguay aún “no hay casos que presenten sospechas”.

Agregó que los técnicos del MSP tendrán instancias de diálogo y aprendizaje con expertos y que además la cartera está atenta a la situación de otros territorios. “Nuestra obligación es tener la guardia alta y prepararnos lo mejor posible para cualquier tipo de escenario”, manifestó.