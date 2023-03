Tras la renuncia de Verónica Pérez Papadópulos a la vicepresidencia del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Rodrigo Perna, integrante de Juntos, la agrupación a la que pertenece Pérez Papadópulos, y la lista opositora a Fosalba, dijo a la diaria que la exvicepresidenta “podía quedarse” porque el estatuto que plantea que son “incompatibles” con el Comité Ejecutivo los puestos “políticos o de confianza” y las gerencias o direcciones técnicas en los prestadores públicos o privados comenzará a regir en octubre de 2023, pero lo hizo por seguir los “ideales” de la agrupación.

Según Perna, el nuevo estatuto, que si bien ya está publicado aún no rige, junto con un cambio en la antigüedad requerida para votar en las elecciones del gremio y un cambio en la fecha en la que a partir de ahora se realiza la elección, se votó “en una asamblea de octubre de 2022”. Las elecciones del sindicato a partir de este año serán en setiembre y no en mayo, como era habitual. En cuanto a la antigüedad requerida para votar en las elecciones, que hasta ahora era de un mínimo de dos meses, a partir de las elecciones de 2024 será de un mínimo de un año. Este último cambio no se implementará en 2023 porque cuando se votó “ya faltaba menos de un año para las siguientes elecciones”, aclaró.

En cuanto al candidato a ocupar la vicepresidencia del SMU que en este momento se encuentra vacante, Perna sostuvo que propuso que “todos los puestos de la agrupación suban un escalón”, es decir, que Álvaro Dendi, actual tesorero del SMU, sea designado vicepresidente y Pablo López, actual vocal, sea el nuevo tesorero, y se designe a otra persona como vocal.

Por su parte, Zaida Arteta, actual presidenta del SMU, dijo que “es una posibilidad” que Dendi sea el nuevo vicepresidente, pero es algo que decidirá todo el comité.