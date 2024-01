El 6 de noviembre del año pasado se inauguró con bombos y platillos el Hospital del Cerro, emblema de campaña del presidente Luis Lacalle Pou, en medio de cuestionamientos sobre su pertinencia por parte de diversos actores vinculados a la salud, colectivos de usuarios y la oposición. Desde entonces, algunas dificultades en el funcionamiento del centro de salud han captado especial atención en la opinión pública, pero un incidente en particular prendió las alarmas por su gravedad: la muerte de un paciente que ingresó baleado al Hospital del Cerro y falleció dos horas después en el Hospital de Clínicas, en circunstancias aún no aclaradas, el 29 de noviembre.

Si bien inicialmente se dispuso que cada una de las instituciones involucradas iniciaría su propia investigación –es decir, el Hospital del Cerro y el Clínicas, SAME 105 y el Hospital Maciel, porque hubo comunicaciones para trasladar al hombre a ese centro, lo que finalmente no ocurrió–, y, de hecho, el Hospital de Clínicas ya concluyó la suya, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) decidió centralizar la investigación de ahora en adelante con el argumento de que “no podía haber más de una investigación administrativa sobre un mismo hecho”, informó a la diaria el gerente general del prestador público de salud, Eduardo Henderson.

Henderson indicó a la diaria que la muerte del usuario de 28 años –de la que informó el semanario Búsqueda– llevó a las autoridades a “revisar los protocolos”, que ascienden a 62, que a partir de ese estudio se “mejoraron” y que ahora “se está por hacer un simulacro” para mejorar la preparación ante “distintos problemas clínicos que puedan ocurrir”. También dijo que se mejoró la “coordinación” frente a los traslados –el Maciel es el hospital de referencia para los casos graves en la zona, dado que en el del Cerro no hay CTI–, un elemento que tuvo preponderancia en este caso concreto en el marco de las investigaciones: las comunicaciones de SAME 105 en la noche en que se produjo el fallecimiento se consideran claves para “verificar” los hechos.

El jerarca aseguró que la decisión de unificar la investigación se tomó en consulta con la dirección del Hospital Maciel: “Yo pedí que se cerrara por lo siguiente: no podía haber más de una investigación administrativa sobre un mismo hecho, porque ¿cuál es el riesgo? Que lleguen a conclusiones diferentes. Entonces pedimos unificarla en una investigación administrativa, que es la más importante, que es la que se hace desde ASSE central, la [Unidad Ejecutora] 068; se está concentrando todo ahí”, sostuvo.

Por otro lado, Henderson señaló que antes de tomar esa definición hubo una instancia previa, “más técnica”, que fue la conformación de “una comisión procedimental, que iba a decir qué es lo que se tiene que hacer”, y lo que aconsejó esa comisión “fue realizar una investigación administrativa, no un sumario, porque los hechos no están 100% probados, hay muchas dudas”. Además, esa comisión “señaló las bases sobre las cuales se está haciendo la investigación administrativa, que está en curso, y está avanzando”, afirmó.

Consultado por la diaria, el director del Hospital Maciel, Gerardo Eguren, declinó hacer declaraciones sobre este tema.

Denunciaron fallas en equipos de anestesia

Esta semana, El Observador dio a conocer otro incidente vinculado al funcionamiento del Hospital del Cerro; específicamente, sobre los equipos que utilizan los anestesistas en el block quirúrgico. Según informó dicho medio, dos carros de anestesia recientemente adquiridos presentaron fallas que llevaron a las autoridades a solicitar equipamiento prestado al Hospital Maciel, lo cual generó malestar en el equipo de anestesistas del Cerro y las autoridades del Maciel, y el tema escaló hasta llegar a las altas jerarquías de ASSE, que consideraron impugnar la compra.

Según indicó Henderson a la diaria, el tema quedó subsanado puesto que el proveedor, Penlon, sustituyó los carros defectuosos por dos de un modelo más nuevo, aunque el jerarca aclaró que ASSE debió poner “una diferencia” de dinero que no supo precisar. Henderson aseguró, asimismo, que la adquisición se hizo por licitación, y que, como resultado del episodio, el hospital “queda con dos equipos de mejor calidad que los que tenía”. “Lo que nos llamó la atención a nosotros es que siendo equipos nuevos haya ese tipo de fallas, por eso es que si no se arreglaba, como se arregló, con el proveedor, yo había solicitado la impugnación”, sostuvo.

El carro de anestesia es fundamental en una operación, dado que se utiliza para administrar el gas anestésico que mantiene dormido al paciente durante un procedimiento que requiere anestesia general, y sustituye la capacidad de ventilación de la persona. “Es como el ventilador de CTI”, comparó, en diálogo con la diaria, el presidente de la Sociedad de Anestesiología del Uruguay, Germán Reta. “Es un ventilador con ciertos aditamentos que permiten el agregado de oxígeno y aire, si fuera necesario. A su vez, elimina el CO₂ espirado para que la persona no lo vuelva a inspirar”, profundizó.

Organización de usuarios considera que “se está improvisando”

En términos generales, Henderson afirmó que en este momento el Hospital del Cerro “está funcionando al 100%”, con “las 22 camas ocupadas”, un promedio de “tres operaciones por día”, “entre 400 y 500 números de farmacia por día” y un incremento de “las consultas en emergencia”, lo cual, a su entender, “quiere decir que el Cerro se dio cuenta de que el hospital está funcionando muy bien”.

No obstante, el gerente general de ASSE reconoció que el centro de salud todavía no obtuvo la habilitación del Ministerio de Salud Pública: “Eso lleva muchas etapas; las primeras etapas que han surgido han salido todas favorables. No tiene la habilitación total pero se está trabajando en eso”, afirmó. Henderson también admitió que “existen algunos problemas” en el stock de medicamentos en la farmacia, algo que han denunciado los usuarios, pero lo atribuyó, por un lado, al “acopio que tienen las RAP actualmente” y, por otro lado, “a los laboratorios, por la época del año”. Como ejemplo, mencionó los protectores solares.

Los usuarios organizados han planteado que la construcción del Hospital del Cerro no debió priorizarse por sobre las mejoras necesarias en el primer nivel de atención, que, además de la falta de medicamentos, presenta otros problemas, como los tiempos de espera para la atención con especialistas. Los incidentes ocurridos en los meses siguientes a la inauguración del Hospital del Cerro reafirman este parecer, según dijo a la diaria Ricardo Larrañaga, de la Organización de Usuarias y Usuarios de la Salud del Oeste.

“Nosotros no estamos contra el hospital en sí, estamos en contra de que ha sido una medida poco inteligente, cuando están faltando recursos en todo el sistema de ASSE”, sostuvo Larrañaga. Como ejemplo, señaló que “antes de la pandemia había 24 policlínicas de ASSE en el Municipio A”, mientras que “al mes de julio del año pasado de esas 24 habían cerrado ocho y otras se mantienen como policlínicas teniendo un solo médico atendiendo algún día de la semana. A eso se le está llamando hoy día una policlínica”, criticó.

Tal como lo han señalado en otras oportunidades, Larrañaga indicó que el primer nivel de atención es “donde se resuelve 80% de los casos”; entonces, advirtió que “si quitamos policlínicas sí vamos a necesitar hospitales, porque la salud se va a agravar”.

Sobre la muerte del paciente que fue trasladado al Clínicas, Larrañaga apuntó que “desgraciadamente” viene “a confirmar lo que nosotros habíamos dicho”, en cuanto a que el del Cerro no es un centro preparado para este tipo de casos, como sí lo es el Hospital Maciel, que está “a ocho minutos de ambulancia de sirena abierta”. “De ninguna manera se justifica tener otro hospital”, afirmó, si va a ser “un hospital muy limitado”.

En cuanto al incidente con los carros de anestesia, consideró que afianza la idea de que “se está improvisando”. “Todo esto suena a que la cosa se está agravando por falta de una gestión adecuada. Aparentemente hay una tozudez en que el Hospital del Cerro funcione y no está dando resultados. Son cosas confirmatorias de lo que nosotros habíamos anunciado”, remarcó.