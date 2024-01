El Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim) anunciaron este miércoles que a partir del 1º de febrero quedará habilitada la resonancia magnética nuclear gratuita para pacientes con alto riesgo de contraer cáncer de mama. La prestación no tendrá costo para el usuario y tampoco para su prestador de salud, independientemente de que sea la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) o un prestador del sector mutual.

En el marco de la presentación, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, detalló los requisitos para acceder a la prestación: la confirmación de ser portadora de una mutación genética asociada al aumento de riesgo de cáncer de mama, un familiar de primer grado portador de la mutación o una historia familiar con múltiples casos, “incluyendo a mujeres menores de 50 años”.

También es un factor atendible la radioterapia torácica antes de los 30 años, por ejemplo, en pacientes que se han expuesto a tratamiento para linfomas en el tórax, lo que hace “difícil ver un cáncer de mama por otro medio”. A su vez, también es motivo para acceder a la resonancia una consulta con especialista en genética en la que, de acuerdo a los análisis de los modelos de estimación de riesgo, se haya observado una probabilidad de desarrollar cáncer mamario mayor al 20%.

En cuanto a las edades contempladas, la ministra aclaró que esta modalidad de tamizaje, en los grupos de riesgo podrá comenzar a partir de los 25 años. A su vez, explicó que entre los 20 y 30 años la resonancia está recomendada con ecografía, mientras que a partir de los 30 años se recomienda complementar con mamografía. “Es importante recordar que las mamas densas no son consideradas de alto riesgo, por lo tanto no están incluidas en estas indicaciones”, agregó respecto de esta cualidad que hasta hace poco tiempo no se definía si era o no un factor de riesgo para la enfermedad. Por último, Rando aclaró que la idea no es sustituir la mamografía por la resonancia.

Esta prestación se suma a varias otras que el MSP y otros organismos asociados han incluido durante los últimos años para ampliar los tratamientos contra este tipo de cáncer. Asimismo, la cartera continúa estudiando recomendar la mamografía a partir de los 40 años.

El de mama es el tipo de cáncer más frecuente en las mujeres uruguayas y del mundo. En nuestro país se diagnostican alrededor de 2.000 casos anuales y mueren unas 700 mujeres por año a causa de esta enfermedad, según los últimos datos del MSP.