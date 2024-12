Integrantes de la comisión directiva y de la comisión técnica y gerencial del Centro Uruguayo de Asistencia Médica (Cudam) asistirán este miércoles a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados para informar sobre su situación actual, tras la difusión de un comunicado de la empresa que hace aproximadamente 20 días avisó a los funcionarios médicos, odontólogos, químicos farmacéuticos y obstetras parteras que por adeudos que otro prestador de salud mantenía con la institución el pago del salario correspondiente a octubre tendría una reducción del 20% en el monto líquido para todos aquellos que superen los 20.000 pesos líquidos. Según el comunicado, la empresa utilizó el descuento para pagarles un porcentaje de lo que adeuda a técnicos que facturan sus servicios con la institución.

El tema fue tratado por la Junta Nacional de Salud (Junasa) el 27 de noviembre en una sesión extraordinaria a la que también asistieron autoridades de Cudam. Según consta en el acta de la reunión, a la que accedió la diaria, la Junasa dispuso un grupo de monitoreo de gestión que trabaja en el prestador de salud desde hace cuatro meses.

Según expresó la presidenta de la junta, Alicia Rossi, la primera evaluación evidencia que la entidad “viene perdiendo afiliados, no logró retener a la mayoría de los usuarios que pasaron a su padrón por la redistribución de socios de la ex Casa de Galicia y presenta procesos asistenciales más caros que el resto de las instituciones del sistema”.

Quienes asistieron a la sesión en representación de la empresa expresaron que están revisando todos sus procesos y evaluando distintas posibilidades de ahorro, pero que “es de conocimiento que Cudam es un prestador de salud al que se puede definir como cápita-dependiente”, es decir, que depende de las cápitas que percibe, “de lo poco” que se percibe por tasas moderadoras y de las metas asistenciales, algo con lo que en el último tiempo se le ha dificultado cumplir.

La empresa manifestó que “prácticamente no tiene ingresos proveniente de ventas” y que la pérdida sostenida de afiliados la perjudica, por lo que asumió los déficits con ahorros. Ante esto, el prestador solicitó a la Junasa asistencia financiera mientras evalúa la viabilidad de las posibilidades de ahorro planteadas.

Para el contador Daniel Porcaro, integrante de la Junasa en representación de los prestadores, la situación de Cudam evidencia que el sistema de salud no funciona porque no puede hacerlo sobre las variables mencionadas. Es decir, que el núcleo del problema son las fuentes de financiamiento genuinas del sistema. “Cudam ha tenido que apelar a sus ahorros para afrontar los problemas, los que se agotaron, y en sus mejores años tuvo un resultado operativo de un 1%, no tuvieron ni tienen endeudamiento”, entonces la discusión sobre la situación de esta mutualista “es mucho más profunda ya que afecta a todo el sistema y pasa justamente por la revisión de las variables que sustentan el financiamiento del mismo”, expresó el contador.

Los trabajadores resolvieron reclamar en el MTSS haberes impagos

Según consta en la resolución de la asamblea que los trabajadores realizaron hace menos de una semana, el núcleo de base de Cudam rechazó la rebaja salarial y decidió reclamar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la reciente rebaja salarial (de los médicos dependientes), un 30% de los haberes de agosto de los médicos independientes y una partida correspondiente a un curso del Ministerio de Salud Pública sobre telemedicina, correspondiente a diciembre de 2023.

La resolución agrega que la empresa solicitó a los trabajadores médicos ceder un 20% de la retribución durante 2025, sin devolución, algo que la asamblea rechazó. El grupo entiende que la empresa debe informar de su situación económica y las proyecciones a futuro.