Este jueves, con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, se inauguró el séptimo centro del programa Ni Silencio Ni Tabú, en el Centro de Referencia de Políticas Sociales Aparicio Saravia de Casavalle.

En la ceremonia, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, valoró que el programa tiene una “impronta comunitaria” y desarrolla “el involucramiento y la participación de los protagonistas, tanto técnicos como profesionales, personas que se comprometen en la salud mental”. Además mencionó que la salud mental no es sólo un tema sanitario, sino también social.

Por su parte, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, hizo énfasis en la continuidad y profundización del proyecto que instaló el gobierno anterior, en pos de garantizar la atención en salud mental. También expresó que en este período se reglamentarán artículos de la Ley de Salud Mental. En este sentido, adelantó que a fines de este año se abrirá un centro en Salto y está previsto otro para Ciudad de la Costa en 2026.

El programa Ni silencio Ni Tabú está bajo la órbita del Instituto Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, atiende a adolescentes y jóvenes de 14 y 29 años, de lunes a viernes de 8.00 a 20.00, con equipos técnicos especializados y multidisciplinarios. En los centros se trabaja la promoción, prevención y atención de salud mental mediante actividades y talleres, así como la formación de los adultos referentes de estos espacios.

Yamandú Orsi, Laura Alonsopérez, Cristina Lustemberg y Francisco Benavides durante la inauguración. Foto: Alessandro Maradei

Actualmente, alrededor de 800 jóvenes reciben atención, el 70% son mujeres. Hasta el momento, cerca de 3.900 personas participaron en actividades de prevención y 7.800 de promoción. Los principales motivos por los que se acercan a los centros son angustia, sentimiento de soledad, situaciones de violencia familiares y vinculares, ideas de autoeliminación y autolesiones.