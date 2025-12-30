Este martes, autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) y el Hospital de Clínicas firmaron un convenio de complementación por el cual el hospital universitario quedó incorporado al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

Esto permitirá que, a partir de ahora, el Hospital de Clínicas brinde atención a los pacientes de ASSE en servicios de emergencia, internación, consultas especializadas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y prestaciones de alta complejidad. A su vez, garantiza el acceso a medicamentos, tanto en el período de internación como luego del alta médica.

Por otra parte, se impulsa el desarrollo de áreas estratégicas como oncología, salud mental, rehabilitación, neurocirugía, oftalmología y formación de recursos humanos. Además, el acuerdo promueve la incorporación de tecnologías sanitarias, la interoperabilidad de los sistemas de información y el fortalecimiento de la investigación clínica.

Para esto, el convenio requiere una transferencia de 550 millones de pesos desde ASSE al Clínicas para funcionamiento asistencial, más una partida de hasta 150 millones de pesos para medicamentos. Por otra parte, el MEF le otorga al hospital universitario unos 150 millones de pesos anuales.

Estos recursos se suman al financiamiento que la Udelar destina al hospital. Además, el convenio estableció una comisión de coordinación y seguimiento integrada por representantes del MSP, ASSE y la Universidad para monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos.

“Es el ingreso formal del hospital al sistema [de salud]; como tal no es un prestador integral, se firmaron convenios [con el hospital] desde que se creó el SNIS, pero ninguno tan contundente como este, con presupuesto, georreferenciación y prestaciones de ambas partes que beneficia a los usuarios”, dijo Lustemberg tras la firma, en una rueda de prensa. Agregó que hasta ahora muchas cosas sucedían gracias “al esfuerzo de ambas instituciones”, pero sin convenio mediante.

La propuesta la adelantó Álvaro Villar, director del Clínicas, en marzo, en diálogo con la diaria. Para Villar, el convenio reconoce el aumento de la productividad en el hospital y provee soluciones asistenciales a ASSE.