El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó la Dirección de Planificación y Desarrollo Estratégico de la Enfermería. La titular de la cartera, Cristina Lustemberg, dijo que la incorporación de la unidad se fundamenta en que “la profesión tenía que tener una unidad específica dentro del ministerio” porque “fortalecer la enfermería es invertir en cuidados, equidad y desarrollo humano”.

“El cuidado dejó de ser un acto privado y familiar; es un derecho que debemos defender, crucial para mejorar la calidad de vida de las comunidades, y hay que brindar las condiciones necesarias para garantizarlo”, agregó.

Para Lustemberg, “los equipos de enfermería son la columna vertebral del sistema de salud”, y la nueva dirección, que estará a cargo de Mercedes Pérez, licenciada en Enfermería especializada en servicios de salud y en enfermería materno-infantil y exdecana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República, “responde a la necesidad de fortalecer la gobernanza de la profesión y ampliar su contribución en el necesario cambio de modelo de atención en el país”.

La consolidación de esta unidad representa un avance estratégico para integrar la mirada del cuidado y mejorar la calidad de los servicios. Uruguay es el cuarto país de América del Sur en implementar esta dirección, luego de Chile, Argentina y Paraguay.

Lustemberg agregó que la evidencia indica que la profesionalización de la licenciatura y la incorporación de las auxiliares en la toma de decisiones cambian los indicadores de salud de los sistemas en varios niveles. La participación de la enfermería en puestos de liderazgo significa, a nivel macro, la inclusión de las enfermeras en políticas nacionales y en la toma de decisiones a nivel ministerial; a nivel meso, la participación activa en la planificación y gestión de servicios a nivel nacional y la coordinación entre lo académico, asistencial y gremial. Por último, a nivel micro, implica el involucramiento en la toma de decisiones y el liderazgo en la gestión diaria.

La Comisión Nacional Asesora de Enfermería (Conae) rendirá cuentas a la dirección de la situación diaria del sector, así como de la elaboración de propuestas y comisiones que diseñen las políticas y su implementación.

Las primeras acciones de la unidad

Por su parte, Pérez expresó: “Venimos de muchos años tratando de empujar algunas iniciativas y ahora llegó la consolidación”, con la profesionalización de la enfermería, algo que ocurre “sobre todo en los países desarrollados”. Sobre los países americanos que ya implementaron la unidad, dijo que ya están en diálogo e intercambiando los planes de trabajo.

También puso como ejemplos otros países del mundo con experiencia en el tema que ya contabilizan logros: en Nueva Zelanda hubo impactos en la mejora de la atención primaria y en programas de prevención; en Reino Unido ha habido enfermeras en roles de gestión y liderazgo, y en Canadá se notaron mejoras en la gestión de la medicina rural.

“Somos los que estamos más cerca de los usuarios y también tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestro propio colectivo”, consideró la flamante directora.

En cuanto al modelo de trabajo, adelantó que se va a trabajar con el modelo de dispersión, conformando grupos en diferentes ámbitos según las problemáticas y las capacidades de cada lugar del país. Concretamente, se generarán grupos de profesionales para cada tema; se harán consultas a sociedades científicas nacionales e internacionales; habrá intercambios con asociaciones de usuarios; consultas a encuestas, instituciones y redes, y participación de grupos locales y de otros países.

Algunos datos sobre la profesión

En mayo, en el marco del Día Internacional de la Enfermería, la Organización Mundial de la Salud divulgó los últimos datos. Según el último Informe sobre la Situación de la Enfermería en el Mundo, el número de graduados de enfermería en las Américas cayó de 81 por cada 10.000 habitantes en 2018 a 24 en 2023.

En Uruguay, los datos del Sistema de Habilitación y Registro del Personal de Salud indican que hay 30.846 auxiliares y 8.079 licenciadas en enfermería habilitadas, en un ámbito en el que más del 80% son mujeres. En actividad hay unas 20.262 auxiliares y 5.018 licenciadas.

Sobre esto, Pérez agregó: “Hay enfermeros que tienen doctorados en distintas especialidades, también maestrías; otros recién empiezan. Por esto, tenemos que trabajar en conjunto con la academia para seguir fortaleciendo la profesionalización”.