La primera concurrencia de las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) a la Comisión de Asistencia Social de Diputados en esta legislatura fue el Casmu. Una delegación de la cartera, encabezada por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, despejó una serie de dudas que tenían los legisladores sobre la nueva ley que el Parlamento aprobó para la mutualista y también se refirieron a otros temas vinculados a la institución.

En principio, las nuevas autoridades del ministerio dejaron claro que aún no está aprobado el plan de reestructura que el Casmu presentó en octubre de 2024. El documento es un requisito que establece la ley que el Parlamento aprobó en octubre de 2024 para la mutualista y que, entre otras cosas, le dio acceso al fondo de garantía.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió la diaria, Lustemberg dijo que el plan tiene un número “importante de observaciones realizadas por la comisión evaluadora” integrada por el MSP y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la pasada administración. “El plan del Poder Ejecutivo para el Casmu es que las autoridades elaboren un plan de reestructura factible, viable, que se pueda aprobar y que, por tanto, comience a funcionar la comisión de seguimiento”, agregó Lustemberg.

La jerarca no enumeró las dificultades del plan en la comisión porque todavía no se notificó a la institución. El informe del MSP sobre el plan es del 28 de febrero.

En la comisión, el diputado nacionalista y exsubsecretario de Salud Pública José Luis Satdjian consultó los motivos de la demora en la notificación al Casmu. Sobre esto, Gabriela Pradere, la directora general del Sistema Nacional Integrado de Salud, sostuvo: “No se notificó porque el expediente, cuando llegamos, recién estaba por salir para el MEF. Son expedientes complejos que tienen más de 2.000 fojas y volvió [el 1° de abril] al MSP, pero en ningún momento se detuvo el proceso”, consignó.

Sobre la mutualista, Pradere aseguró que si bien aún no está listo el primer informe de los interventores que se incorporaron este año a la empresa, y que si bien su patrimonio es negativo, “no hay riesgo de cesación de pagos o de que no alcance para pagar los salarios”.

Una comisión de seguimiento que asegure “más transparencia”

Lustemberg explicó que la comisión de seguimiento no está funcionando porque “está atada a la aprobación del plan de reestructura presentado y evaluado en el gobierno anterior”.

Ante esto, los legisladores, entre ellos el diputado por el Frente Amplio Luis Gallo y Satdjian, sugirieron que, por ejemplo, a través de una ordenanza o decreto, el MSP ponga a funcionar la comisión, aún sin plan aprobado. “Yo sí creo que debe conformarse una comisión de seguimiento, creo que no necesita ley, es más, no sé si precisa un decreto, lo que sí necesita es una resolución ministerial que le dé un orden, porque, si no, participa cualquiera”, sostuvo Gallo, quien apoyó el inicio de la comisión de seguimiento aún sin plan aprobado en 2024, antes de que el Parlamento votara la primera ley para la mutualista. “Me parece que es necesaria una resolución diciendo quiénes son los que la presiden y participan; le daría mucha más transparencia a todo el proceso desde adentro, con la participación de trabajadores médicos, no médicos, usuarios, directivos”, agregó.

Pradere agregó que si bien la comisión no está funcionando por una cuestión “legal”, más allá “de los aspectos formales, lo que sí hay es un diálogo frecuente”, y que en su primer mes de funcionamiento la nueva administración del MSP recibió a varias delegaciones vinculadas a la institución.

Este martes concurrió a la misma comisión el Movimiento de Usuarios del Casmu. Allí, una vez más, plantearon que no logran acceder a toda la información sobre la empresa y que “es difícil obtener la información que se requiere”.

Si bien el movimiento surgió en 2008, tras la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud y los decretos correspondientes a la creación de los consejos consultivos asesores, el Casmu suspendió el ámbito consultivo entre 2022 y 2024. Para restablecerlo, los usuarios concurrieron al Parlamento y al MSP.

Este martes, en la comisión, además de las preocupaciones puntuales con respecto al estado financiero de la mutualista, los usuarios plantearon otras preocupaciones como las demoras para acceder a los distintos especialistas y las desigualdades que hay, en este empresa y en otras, generadas por los servicios diferenciales o vip.

Por último, si bien se mostraron afines a la comisión de seguimiento, plantearon que habría que definir “cuáles serían sus potestades y en qué se pararía firmemente”.