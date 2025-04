Este martes el Senado trató como “grave y urgente” y aprobó por unanimidad el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitió a la cámara alta, hace una semana, para seguir trabajando en la situación del Casmu.

El documento original compuesto por cuatro artículos, al que accedió la diaria, en los dos primeros plantea ampliar el tiempo de la intervención por un año más, también las potestades de los interventores y eximir temporalmente las garantías para acceder al último tramo de 23 millones de dólares correspondientes al Fondo de Garantía de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, aprobado en 2024.

Los artículos fueron aprobados por 25 votos en 28 y por 27 votos en 27, respectivamente. Sobre el primero, el senador nacionalista Javier García fundamentó su voto negativo en que “si bien es entendible la intención del Poder Ejecutivo, nos parece que opera como un cheque en blanco, porque no está referido sólo al Casmu, sino que a todo el sistema mutual” es decir que otorga “amplísimas facultades a los interventores, durante dos años, sobre cualquier institución de asistencia médica colectiva”. García agregó que en el cuarto intermedio previo a la votación presentó un sustitutivo que proponía aclarar que la propuesta se refiere sólo al Casmu, pero no tuvo respaldo, por lo tanto no se incluyó.

Los dos artículos restantes fueron los que generaron mayores discrepancias entre los legisladores. De origen, ninguno tuvo apoyo y se presentaron dos sustitutivos que se votaron en bloque y recibieron 28 votos en 28.

El artículo 3 establecía que “se encuentran excluidos del régimen de esta ley el Estado, los entes autónomos, los servicios descentralizados y los gobiernos departamentales. A las entidades de intermediación financiera y a las instituciones integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), comprendidas en el artículo 11 de la Ley 18.211, del 5 de diciembre de 2007, les será aplicable el régimen legal específico de liquidación administrativa establecido para dichas entidades”.

El texto que finalmente se aprobó establece que “las instituciones integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud no podrán ser objeto de solicitud ni de declaración judicial de concurso ni de liquidación mientras se encuentren intervenidas por el Ministerio de Salud Pública”.

El segundo artículo del texto original proponía sustituir el cuarto artículo de la Ley 18.439, que establece que las instituciones que se encuentren en situaciones de insolvencia o con dificultades económicas y no logren viabilidad a juicio del Poder Ejecutivo quedarán sometidas a las disposiciones de la ley concursal. La redacción propuesta determina que “las instituciones que no logren viabilidad a juicio del Poder Ejecutivo quedarán sometidas a las disposiciones sobre liquidación administrativa previstas por la legislación vigente”. El artículo finalmente votado deroga el cuarto artículo de la Ley 18.439.

La senadora por el Frente Amplio, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Alta y miembro informante del proyecto, Patricia Kramer, expresó en su exposición que si bien “se dice que el proyecto se presentó para salvar al Casmu”, lo que hace es “dar tiempo y las herramientas necesarias para que se restructure de forma saludable una institución emblemática e importante para el SNIS”.

El proyecto da cuenta de “una acumulación positiva, invita al sistema político a corregirnos” sobre lo ya legislado. “El Casmu es algo que hay que resolver; el proyecto plantea las condiciones para que podamos hacernos cargo”, agregó Kramer.

Afirmó que “corregir el plazo es impostergable si queremos arribar a una solución definitiva” y que el rol del MSP debe fortalecerse. El artículo sobre el último tramo del fondo de garantía no modifica el monto sino que reconstruye la voluntad legislativa original, y los últimos dos artículos buscan prevenir una situación como la de Casa de Galicia (que concluyó con su cierre), proteger el derecho a la salud de los usuarios y los trabajadores, y no entender a las mutualistas como una empresa más porque no lo son, concluyó.