Este miércoles, el Ministerio de Salud Pública (MSP) lanzó la campaña de vacunación contra el virus respiratorio sincicial (VRS). La vacuna está indicada para gestantes que se encuentren entre la semana 32 y la 36 del embarazo.

En una rueda de prensa, la directora general de Salud, Fernanda Nozar, informó que, según datos correspondientes a 2025, se alcanzó una cobertura del 71% de las mujeres en la edad gestacional indicada, lo que derivó en “buenos resultados en lactantes menores de seis meses”. La efectividad para prevenir hospitalizaciones fue del 77,9% en menores de tres meses, del 65,7% en bebés de entre tres y cinco meses y del 65% en menores de seis meses.

La campaña se extenderá entre enero y setiembre de este año. “Comenzamos ahora porque el impacto se observa cuando nacen los bebés, de modo que, si el virus está circulando en ese momento, ya estén cubiertos”, explicó Nozar.

Si bien el margen para recibir la vacuna es de cuatro semanas, la directora señaló que cuanto antes se administre, mejor. La transferencia de anticuerpos comienza 15 días después de la vacunación.

Durante el embarazo también se recomiendan otras vacunas, como la triple bacteriana acelular (dpaT, contra la tos convulsa) –cuya cobertura actual nacional es del 80%–, la vacuna contra la gripe, contra el covid-19 y contra la difteria y el tétanos.

Sobre la vacunación en este período, Nozar agregó que “cuando las vacunas son recomendadas, sobre todo para evitar complicaciones en recién nacidos, tienen un alto impacto en embarazadas y profesionales de la salud”, aunque “a veces la adhesión baja cuando la prevención tiene como objetivo cuidar a la mujer embarazada”.

La vacuna contra el VRS es de dosis única y no requiere indicación médica. Previene una infección que puede presentarse a cualquier edad, pero que afecta especialmente a los menores de dos años. Los casos más graves aparecen en menores de un año y están asociados a prematurez, enfermedad pulmonar crónica, bajo peso al nacer, ausencia de lactancia materna y exposición al humo de tabaco.

Se adelantará el plan invierno

En relación con la vacunación contra la gripe para la población general, la directora indicó que este año la campaña se adelantará y que ya está en marcha el proceso de importación de las dosis.

Consultada sobre si las vacunas actualmente disponibles son efectivas para quienes viajen al hemisferio norte, donde se encuentra activa la temporada de frío, señaló que aún quedan remanentes de la campaña 2025, cuyas vacunas tienen una “efectividad de entre el 50% y el 60% frente a los virus que circulan actualmente”, por lo que “se consideran efectivas”.

Respecto del H3N2, un subtipo del virus de la influenza A que puede provocar cuadros gripales severos y que ya circula en algunos países, Nozar agregó que el MSP está llevando adelante “varias acciones, como adelantar el plan invierno”.