Este jueves, el Ministerio de Salud Pública (MSP) alertó de la presencia del virus influenza A (H3N2) subclado K en Uruguay, que ya afectó a dos personas, una que estuvo de viaje y otra que tuvo contacto con alguien que había salido del país, cuyos destinos fueron Finlandia y Estados Unidos.

En consecuencia, la directora general de Salud del MSP, Fernanda Nozar, informó en una rueda de prensa que “todos los trámites están hechos para adelantar la llegada de la vacuna para esta nueva cepa” y dijo que se prevé “poder lanzar la campaña de vacunación en el mes de marzo”. “La vacuna que se incorpora en la campaña antiviral de este año es la adecuada para el virus con esta mutación”, informó.

“Todavía podríamos definir que no la tenemos, pero es de esperar que el virus comience a circular por cómo se está comportando en el hemisferio norte, sabiendo que, en general, esta nueva cepa de la gripe se caracteriza por empezar a circular previo al invierno”, apuntó Nozar sobre la llamada ‘circulación comunitaria’. En cuanto a los síntomas, Nozar indicó que son iguales a los de “cualquier virus de la gripe” y especificó que estos son respiratorios, corporales y fiebre, y lo que “distingue” a la cepa es “el período del año en el que circula”.

En la caracterización del virus, la jerarca también dijo que, según lo que se ha observado en otros países, los grupos de personas más susceptibles “son los niños y las personas adultas mayores”, que a su vez pueden verse afectados por el virus dada la época del año y el aumento en la circulación. Respecto de las vías de contagio, dijo que “se da sobre todo a través de secreciones” y “por el aire”, aunque también “por la superficie”, por lo que se recomienda “la higiene y el lavado de manos”.

Consultada sobre la diferencia entre este virus y el covid-19, dijo que, precisamente, el “desafío” que presentan las infecciones respiratorias es que “todas se parecen mucho”. “Cuando comienzan los virus a circular en el período del invierno, y en este en particular [...] que esperamos que empiece a circular antes del invierno, se va a empezar a superponer en la semana correspondiente no sólo con el covid, sino con el VRS [virus sincicial respiratorio], y con otros muchos otros virus”, alertó. En ese sentido, “la sintomatología general se pisa mucho” y el MSP prevé contabilizar los casos por medio de los “centros centinelas” de “vigilancia epidemiológica”.