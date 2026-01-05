Un grupo de estudiantes del ciclo de Metodología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República realizó un estudio sobre sífilis materna, el alcance de la reinfección y los factores que contribuyen a ella. La investigación se llevó a cabo entre julio y setiembre de 2025 en el Hospital Pereira Rossell.

Los siete estudiantes detallaron en diálogo con la diaria que los objetivos del trabajo fueron, además de conocer el alcance de la sífilis en las pacientes del centro hospitalario, comparar los datos de los tamizajes (análisis de laboratorio) realizados durante el embarazo con los registros sobre sífilis en el Sistema Informático Perinatal (SIP) y en la historia clínica electrónica.

Para ello, en principio consideraron a todas las puérperas de entre 15 y poco más de 30 años que fueron tamizadas entre julio y setiembre. Para esto, todos los días revisaban el libro de partos para identificar a las personas que habían parido en las últimas 24 horas, las localizaban en internación y les solicitaban el consentimiento para analizar los estudios de laboratorio, con el objetivo de determinar si en alguna etapa del embarazo habían cursado sífilis.

A quienes habían dado positivo para la enfermedad en algún momento de la gestación se les pidió consentimiento para hacerles una entrevista y para revisar sus datos en el SIP. Con esa información completaban un formulario y, además, realizaban una entrevista a cada una de ellas para conocer cuándo había sido el diagnóstico, cómo había reaccionado la pareja ante la enfermedad, qué nivel de información tenía la puérpera y qué acciones tomó a partir del diagnóstico.

El estudio abarcó a unas 907 mujeres registradas en el libro de partos. Algunas no consintieron la utilización de sus datos, por lo que finalmente se analizaron los datos de laboratorio de 769 mujeres que sí dieron su consentimiento, de las cuales 41 tenían sífilis y dos catalogaban como casos de reinfección.

Al analizar los casos en detalle, a través de la encuesta realizada mediante el formulario, detectaron que de quienes tenían sífilis, el 60% decían tener información sobre la enfermedad; a su vez, detectaron bajo uso del preservativo durante las relaciones sexuales, ya que solo el 12% del total lo utilizaba.

También hallaron discordancias entre lo registrado en la historia clínica electrónica y en el SIP. A su vez, detectaron dificultades para cumplir con el tratamiento recomendado —las dosis de penicilina benzatínica indicadas, dos en casos de menos de un año de evolución—, así como problemas para captar a las parejas sexuales y facilitarles el acceso al tratamiento.

Para los estudiantes, estos dos factores —el bajo uso del preservativo y la baja captación de las parejas de las mujeres con sífilis— son elementos potenciales que contribuyen a la reinfección.

Asimismo, detectaron que el registro en el SIP, el carné obstétrico que funciona como la cédula del embarazo de cada mujer, no está adecuadamente adaptado a los tiempos de consulta médica ni a las necesidades de registro, lo que dificulta que todos los profesionales que atienden a la embarazada consignen allí la información completa.

Las características de la enfermedad y las consecuencias de la transmisión vertical

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. La vía más frecuente de transmisión es la sexual, pero también puede darse por vía vertical, de la madre al feto a través de la placenta, o durante el parto, cuando el bebé toma contacto con lesiones en el canal del parto.

Las complicaciones en la gestante pueden incluir aborto, óbito —la pérdida del embarazo luego de las 20 semanas de gestación—, parto prematuro y muerte neonatal.

Si el bebé nace con la enfermedad, debe ser sometido a una serie de procedimientos complejos para un recién nacido. En primer lugar, se extrae sangre del cordón umbilical para determinar si presenta sífilis congénita y, en caso de resultado positivo, el bebé queda internado, se le coloca una vía y se le administra tratamiento intravenoso.

Por último, los investigadores señalaron que Uruguay se encuentra en un proceso de reformulación del sistema perinatal, lo que permitirá mejorar los registros y facilitar que los médicos cuenten con toda la información necesaria.

Además, a partir de los resultados, concluyeron que sería conveniente fortalecer campañas nacionales sobre esta y otras enfermedades de transmisión sexual y sobre la importancia del cuidado, entre otros motivos porque “la población no le tiene miedo a la sífilis comparada con otras enfermedades como el VIH”.

La investigación fue una de las premiadas por la Facultad de Medicina en 2025 y será publicada en la revista científica de la casa de estudios.