Funcionarios de salud pública realizan un paro nacional de 24 horas este jueves

Funcionarios de Salud Pública durante una movilización, en el Centro de Montevideo (archivo, agosto de 2024).

Durante la medida, que reclama mejoras salariales, cobertura del BSE ante accidentes y enfermedades laborales y la negociación de un nuevo convenio colectivo, solo se atenderán emergencias, urgencias y cirugías oncológicas.

Este jueves, los trabajadores nucleados en la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) realizan un paro general de 24 horas, con una concentración a las 10.30 en el sanatorio del Banco de Seguros del Estado (BSE) y una marcha hacia el edificio central de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, donde finalizará la actividad con una oratoria.

Los principales reclamos, según compartió la federación en sus redes sociales días previos al paro, son la recuperación del derecho de los trabajadores a recibir cobertura del BSE ante accidentes y enfermedades laborales, el inicio de la negociación de un nuevo convenio colectivo, mayor presupuesto para salarios, y la descentralización y la mejora de los días libres.

Durante la jornada se atenderán únicamente emergencias, urgencias y cirugías oncológicas.