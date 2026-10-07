La oposición pide la renuncia de Danza a la presidencia de ASSE por firmar contrato con mutualista donde trabajó

Niffouri, Satdjian, Casaretto y Grezzi enviaron una nota a Orsi y pidieron derivar el tema a la Jutep, que el año pasado exhortó a Danza a abstenerse de participar en decisiones “que puedan afectar su objetividad e imparcialidad”

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, firmó en junio una resolución que habilitó la contratación de camas de CTI con cuatro mutualistas, entre ellas la Asociación Española, donde trabajó hasta noviembre de 2025, según informó este miércoles El País.

Esto ocurrió dentro de los 12 meses posteriores a su vínculo laboral con esa institución, período en el que el artículo 72 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) establece que los funcionarios deben excusarse de intervenir en contrataciones cuando hayan tenido una vinculación profesional, laboral o empresarial con la parte contratada.

Danza reconoció el error a El País y dijo que la resolución quedará en suspenso para que el directorio adopte una nueva decisión sin su participación ni su firma. Según explicó, Recursos Materiales le informó de la situación la semana pasada y él pidió que se analizara cómo corregirla. “No se observó ese detalle. Se lo comió el Tribunal de Cuentas, el auditor delegado, en fin... todo el mundo se lo comió”.

La contratación con la Asociación Española contemplaba hasta 720 camas anuales de CTI y cuidados intermedios por un monto total de 116.115.120 pesos con IVA incluido.

Al mediodía, los diputados de la oposición José Luis Satdjian, Amin Niffouri, Federico Casaretto y Andrés Grezzi brindaron una conferencia de prensa sobre el tema.

“Hemos constatado una nueva irregularidad e ilegalidad por parte del presidente de ASSE, veníamos denunciando hace tiempo las distintas incompatibilidades que había entre el trabajo en diferentes mutualistas y la presidencia [del prestador público]”, comenzó Niffouri. “Violación clara y flagrante [del artículo 72 del Tocaf]”, agregó el legislador.

“Quieren minimizar el error diciendo que es administrativo, desde nuestro punto de vista perdió nuestra confianza como presidente de ASSE y vamos a tomar medidas”, anunció, y sostuvo que enviarán una nota al presidente Yamandú Orsi y que ya enviaron a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados una nota para que la deriven a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Aclararon que por diversos hechos han perdido la confianza en la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por lo cual, aunque “no está exenta de responsabilidades”, optaron por trasladar la situación a Orsi.

Entienden que Danza no puede estar más en el cargo porque lo primero que hay que hacer es “cumplir con la normativa y las leyes vigentes”, concluyó. “No hay dos lecturas, se podrá hacer el análisis político que se quiera hacer, pero es una perla más para un collar de irregularidades de un jerarca”, agregó Casaretto.

Por último, los legisladores dijeron que esperan que la Jutep se exprese sobre lo que estableció en la resolución sobre Danza, que tiene ya casi un año. Allí, ante la consulta de si era incompatible o no que el jerarca trabajara en varias mutualistas y presidiera ASSE, el organismo resolvió que no existía “incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ASSE y el desempeño en cargos docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, así como en funciones profesionales en las instituciones de asistencia médica colectiva del sector privado señaladas en el cuerpo de la presente resolución”.

Además, el organismo de contralor exhortó a las autoridades de ASSE a través de la resolución a que, “en caso de duda acerca de la existencia de un conflicto de intereses”, se abstengan “de participar de la toma de decisiones que puedan afectar su objetividad e imparcialidad”.