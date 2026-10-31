Virginia Cardozo: “Falta mucho para hacer” para que infancias y adolescencias “estén desarrollándose en las mejores condiciones”

La gerenta de Uruguay Crece Contigo advirtió que la cuarta ronda de la Encuesta Nacional de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud presenta una serie de problemas que imponen “nuevos desafíos” para la política pública.

Esta semana, Uruguay Crece Contigo, órgano dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, difundió los resultados de la cuarta ronda de la Encuesta Nacional de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud (Endis). La encuesta otorga un pantallazo sobre cómo crecen las infancias y adolescencias del país, y recoge varias tendencias en materia de desarrollo, alimentación, cuidados y salud mental, entre otras.

Entrevistada al respecto por Panorama informativo, de la diaria Radio, la gerenta de Uruguay Crece Contigo, Virginia Cardozo, remarcó que “tener información y conocimiento sobre cuál es la realidad [y] cuáles son las desigualdades”, así como “las distintas condiciones en las que se desarrolla la vida de nuestros niños y niñas” resulta indispensable a la hora de “orientar a las políticas públicas”.

En esa línea, la Endis implica dos estudios en paralelo: por un lado, el relevamiento entre niños y niñas de hasta 4 años cada quinquenio para estimar el “cómo van evolucionando distintos fenómenos”, y por otro, un seguimiento “longitudinal” de la primera generación a la que se encuestó, que ahora tiene entre 10 y 14 años. “Es casi la única encuesta que focaliza en esta edad”, destacó, más allá de que reconoció que existe la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, pero que “se enfoca en otros temas”.

Con respecto a la información relevada, Cardozo dijo que mientras que algunos fenómenos vieron cambios positivos, aún hay “otros tantos que muestran la persistencia de problemas en magnitudes realmente relevantes”, e incluso “nuevos fenómenos”. “Falta mucho para hacer para que nuestras infancias y nuestras adolescencias estén creciendo [y] desarrollándose en las mejores condiciones”, evaluó.

Soledad, actividad física, energizantes y pantallas: los “nuevos desafíos” para la política pública

Cardozo se refirió a datos que “no son los que más se han difundido”, pero son “muy interesantes”, que recogen una alta persistencia de la soledad entre los adolescentes y los referentes adultos de crianza. Advirtió que muchos de estos referentes son mujeres, y que existe un “alto porcentaje” de ellas “criando con síntomas depresivos”. A esto se suma “la ausencia de los padres”, un fenómeno que “cada vez más va aumentando”.

La gerenta de Uruguay Crece Contigo matizó que “la presencia por sí misma no es necesariamente el objetivo, pero sí el involucramiento activo” y alertó además que “cuando las mujeres en los hogares no logran cubrir las necesidades de cuidado”, terminan por ser complementadas por los propios niños y adolescentes, algo que repercute en su inserción en el sistema educativo formal. Sostuvo que eso demuestra que la actual organización social de los cuidados “genera una sociedad donde no nos estamos cuidando mutuamente y tampoco cuidando a nuestras adolescencias”.

Además, Cardozo señaló que solo el 38% de los adolescentes cumple con la recomendación de realizar al menos una hora diaria de actividad física. También mencionó la brecha de género en el deporte, que se busca atender mediante políticas públicas. Se refirió a una serie de temas que “son más nuevos” y se están incorporando, como los altos niveles de consumo de bebidas energizantes, y que repercuten en las horas de sueño y aprendizaje. Sumó a esto el uso excesivo de pantallas, y notó que ambos “aumentan la estimulación en una etapa en la que el vínculo con lo educativo y el desarrollo es muy importante”. Es así que se refirió a ambos como “nuevos desafíos” para la política pública.

El acceso a una alimentación saludable y la “nula regulación” sobre la publicidad

Por otra parte, y con respecto a los datos que recogen que cuatro de cada diez niños y adolescentes relevados en la Endis tienen sobrepeso u obesidad, Cardozo apuntó a “varios componentes que son bien interesantes” y “muestran varias dimensiones”. Estos recogen que, en el otro extremo, uno de cada diez adolescentes “se somete a medidas extremas para bajar de peso”. Es así que llamó a “pensar este tema más allá del centro en el peso”, que “puede llevar como contracara” la actitud mencionada.

También dijo que hay “bastante para avanzar” en materia de acceso, y se detuvo en el componente económico como uno importante. Sostuvo que, aunque se constató un avance en materia de inseguridad alimentaria, los datos aún “preocupan muchísimo”.

Igualmente, se detuvo en el relacionamiento que la sociedad uruguaya mantiene con los ultraprocesados: “Tenemos en nuestro país nula regulación sobre la publicidad”, se lamentó, y dijo que esto implica la existencia de “productos con cero valor nutricional que sin embargo tengan permitido publicidad dirigida específicamente a niñas, niños y adolescentes”, e incluso “publicidad engañosa”.

“La alimentación no puede ser entendida solo como un producto de consumo, sino como un derecho de las personas”, afirmó Cardozo, que llamó a “ver realmente qué es lo que está permitido en ese sentido” y “pensar políticas públicas que incentiven consumos más saludables”. “Son todos debates que yo creo que tenemos que dar como país”, evaluó.