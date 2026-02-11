La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) presentó en Barros Blancos el programa 8x8, una iniciativa que promete, en un tiempo récord de dos meses, refaccionar ocho policlínicas del departamento que forman parte de la Red de Atención Metropolitana (RAP).

En una rueda de prensa, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, dijo que se espera refaccionar las policlínicas de forma integral en lugares que en total atienden a unos 50.000 usuarios del prestador público. Se trata de “un plan piloto” que podrá extenderse, pero que en principio se aplicará en Barros Blancos —donde se inauguró— y también en Abayubá (La Paz), Hipódromo de Las Piedras, Ventura, Mano con Mano, Toledo, San Jacinto y Estación Atlántida.

Hay unas 800 policlínicas en total en ASSE; no se refaccionarán todas el primer año, pero iremos probando “según las urgencias más importantes”, agregó Danza. Dijo que se arreglarán distintas áreas según la policlínica, por ejemplo, enfermería, consultorio odontológico y baños.

Este miércoles, en la diaria Radio, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, agregó que está previsto que el plan también se aplique en los departamentos de Maldonado y Salto. Son reformas que “dignifican la calidad de atención y las condiciones laborales de quienes trabajan ahí”, consideró.

Agregó que en Montevideo, “en la zona del Cerro, tenemos un debe; a pesar de que se construyó un hospital en la administración anterior, falta; lo mismo en Ciudad del Plata, donde la atención no está complementada con los prestadores privados”, sostuvo.