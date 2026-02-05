En Uruguay se diagnostican unos 14.000 casos nuevos de cáncer por año, sin contar los cánceres de piel no melanoma, explicó en diálogo con la diaria en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, Natalia Camejo, profesora adjunta de la cátedra de Oncología del Hospital de Clínicas. El centro de salud realizó el miércoles una jornada de diagnóstico precoz de cáncer de boca, garganta y cuerdas vocales, uno de los tipos que viene aumentando entre jóvenes.

Camejo agregó que aproximadamente 8.000 personas mueren cada año por esta enfermedad, que es la primera causa de muerte en mayores de 70 años. En las mujeres, los tipos más frecuentes son mama, colorrectal, pulmón y cuello uterino, mientras que en los hombres predominan próstata, pulmón y colorrectal.

El 40% de los casos puede prevenirse actuando sobre los factores de riesgo, y hasta un tercio de las muertes se puede evitar mediante la detección precoz. “Podemos no fumar ni exponernos al humo de tabaco, evitar el consumo de alcohol, mantener una alimentación saludable rica en frutas, verduras y fibras, realizar actividad física regular, evitar la exposición directa al sol y vacunarnos contra el virus del papiloma humano (HPV) y la hepatitis B”, detalló.

La prevención secundaria se basa en detectar el cáncer en etapas tempranas, cuando en la mayoría de los casos es posible curar la enfermedad. En Uruguay existen diversos estudios para este fin: la mamografía a partir de los 40 años, el test de HPV y el Papanicolaou desde los 25 años y el test de sangre oculta en heces para hombres y mujeres a partir de los 50 años, en promedio.

El rol del Cudim en la detección de la enfermedad

El Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim), referente en prevención, diagnóstico temprano y tecnologías para el abordaje integral del cáncer, informó que en la última década se observó un crecimiento sostenido en el uso de PET-CT, una tecnología híbrida no invasiva que combina imágenes metabólicas (PET) y anatómicas (TC) mediante el uso de sustancias radioactivas. Esta herramienta permite un diagnóstico más preciso y precoz, la evaluación de la respuesta al tratamiento, la planificación terapéutica y el seguimiento de la enfermedad.

Según el informe al que accedió la diaria, la cantidad de estudios PET-CT realizados en el Cudim se incrementó un 80%, al pasar de aproximadamente 4.000 estudios en 2015 a más de 7.000 en 2025. Estos estudios están incluidos en la cobertura del Fondo Nacional de Recursos y se realizan sin costo tanto para los pacientes como para la institución.

Algunos avances en el cáncer de páncreas, uno de los más resistentes

En los últimos días circuló en todas las redes sociales un estudio realizado en España por un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que logró evitar el desarrollo de resistencia del cáncer de páncreas a los fármacos –que habitualmente pierden eficacia en poco tiempo por la resistencia del tumor–, mediante una triple terapia combinada, en modelos animales.

El hallazgo “abre el camino para el diseño de terapias combinadas que podrían mejorar la supervivencia”, señalaron los autores, según informó el CNIO en su sitio web. Sin embargo, aclararon que se trata de un avance experimental y que aún no están en condiciones de iniciar ensayos clínicos en humanos, por lo que no tendría aplicación a corto plazo.

El estudio describe una terapia de combinación triple compuesta por daraxonrasib, afatinib —un inhibidor irreversible de la quinasa EGFR/HER2— y SD36, un compuesto que actúa sobre la proteína STAT3. Según detalla Proceedings of the National Academy of Sciences, la revista científica que publicó la investigación, esta combinación indujo una regresión robusta de tumores pancreáticos experimentales, evitó la aparición de resistencia y fue bien tolerada en ratones.

La investigación fue financiada por la Fundación CRIS contra el Cáncer, el Consejo Europeo de Investigación, la Agencia Estatal de Investigación —con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional—, fondos Next Generation EU, el Centro de Investigación Biomédica en Red y el Instituto de Salud Carlos III.