El presidente durante la visita de la delegación uruguaya a la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. Foto: Camilo dos Santos, Presidencia de la República

Este lunes, tras el retorno de la delegación del gobierno que viajó a China, el Ministerio de Salud Pública (MSP) comunicó un caso de varicela asociado a uno de los viajeros y aclaró que el presidente de la República, Yamandú Orsi, “no presenta varicela ni síntomas compatibles con la enfermedad”.

En tanto, “los equipos del MSP trabajan de forma coordinada en la investigación epidemiológica, que incluye la identificación y el seguimiento de los contactos dentro de la delegación oficial y del grupo de empresarios, la evaluación de la situación de susceptibilidad y la adopción de las medidas sanitarias correspondientes”.

A su vez, se recomienda a la población que, ante la aparición de síntomas compatibles, como fiebre y erupción en la piel, consulte con su prestador de salud y “evite el contacto con otras personas hasta recibir indicaciones médicas”.

La varicela es una afección que se caracteriza por una erupción vesicular en forma de manchas y ampollas que producen picazón y que son la fuente de infección para otras personas. Además de fiebre, puede generar cansancio y dolor de cabeza.