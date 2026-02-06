La de este viernes es la última noche de misión para la nutrida delegación uruguaya que aterrizó en China el primer día de febrero. A modo de cierre, la agenda para la jornada incluyó un almuerzo que organizó la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) y un seminario de promoción comercial e inversiones a cargo de Uruguay XXI y su homólogo en Shanghái, el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, al margen de otras citas durante la mañana. Una semana bastó para que se ratificaran más de 10 acuerdos bilaterales durante una cumbre entre Yamandú Orsi y Xi Jinping, a los que se sumaron otros 20 en materia de innovación, desarrollo científico y tecnológico.

De acuerdo con lo consignado por Presidencia, durante el foro se buscó “fortalecer la presencia de Uruguay en el mercado chino, identificar nuevas oportunidades de negocios y posicionar al país como un destino confiable y competitivo para la inversión”. En su oratoria, Orsi planteó que las 20 empresas ya instaladas en Uruguay son una prueba de que invertir en el país es “una decisión segura y rentable”.

En diálogo con la diaria, Leonardo Loureiro, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), dijo que el almuerzo configuró una jornada distendida entre gobierno y cámaras. Aseveró que durante el viaje los empresarios procuraron “hacer crecer su vínculo comercial y fortalecer la relación que ya tienen entre una o varias empresas chinas” en algunos casos y, en otros, los representantes “dicen ‘si hay oportunidades para otros, capaz que también hay para mí'” y tomaron la decisión de visitar el país asiático por primera vez.

Al término de la jornada también hubo una cena en honor al presidente. Loureiro dijo que, en esa instancia, los empresarios uruguayos tuvieron la posibilidad de intercambiar con los representantes encargados de que la carne uruguaya se venda “en una cantidad enorme de restaurantes de Shanghái” y los empresarios que importan productos lácteos. “Ese tipo de cosas son importantes porque son relaciones de largo plazo que hay que ir fortaleciéndolas, y eso no se hace si no es con presencia”, acotó. Así como Loureiro indicó que la carne uruguaya se puede encontrar en restaurantes de la ciudad asiática, Orsi mencionó en su discurso que a nivel doméstico “nos estamos acostumbrando a ver autos eléctricos de origen chino como parte de nuestro paisaje”.

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy), Julio Lestido, agregó para este medio que el gobierno “se mueve” e “intenta abrir caminos” para que después cada empresa tenga “los contactos necesarios”. En ese sentido, detalló que “algunos empresarios quedan porque fijaron reuniones para mañana o pasado” y otros visitarán fábricas.

Lestido, que también acompañó al expresidente Lacalle Pou en el mismo viaje, aseguró que en China “Uruguay es muy respetado” y su carne muy “querida y reconocida”. Así, señaló que, más allá de diferencias internas a la interna, “en definitiva está el gobierno, el sector productivo y está el sector trabajador”: “Mostrar el país así no es fácil, no todos los países lo pueden hacer. Es un capital que tiene el Uruguay, que no hay que perder de ninguna manera. Hay que preservarlo y cuidarlo”, acotó.

Misión Oficial China Foto: Camilo dos Santos, Presidencia de la República

En China las relaciones “llevan más tiempo” y requieren confianza

Sobre los discursos de Orsi, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, y la directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira, durante el foro de promoción ante unos 170 empresarios chinos, Loureiro dijo que la idea al repasar las 20 empresas chinas instaladas a nivel local era “que algunas de las empresas chinas que estaban presentes en la sala tomaran la decisión de poder ver a Uruguay como un posible mercado, tanto específico, directo, o una puerta de entrada a América Latina o al occidente en general”.

Consultado respecto a la extensa batería de acuerdos, dijo que “son todos importantes” y a veces “uno simplemente es el inicio de una conversación”, pero “en cualquier parte del mundo se empieza con un acuerdo de entendimiento para empezar a hablar”. “Hubo presentaciones, ayer jueves, sobre el tema de empresas tecnológicas que están establecidas acá en Shanghái, dLocal y GeneXus, y las dos al final de su presentación decían: ‘Hay que tener paciencia porque esto lleva tiempo’. Las relaciones, en esta parte del mundo, llevan más tiempo que en el occidente. Primero hay que generar la confianza y después se hacen negocios”, definió al respecto.

Lestido, por su parte, indicó que durante su oratoria, Ferreira explicó por qué Uruguay es atractivo para invertir y listó elementos como la previsibilidad, el hecho de que “es un país confiable” y “respeta sus contratos”, que cuenta con mano de obra capacitada o sus características geográficas. Además, mencionó a las gremiales que acompañaron a los jerarcas públicos y, uno a uno, los representantes se pusieron de pie: “¿Eso qué es lo que demuestra? Institucionalmente, es el país en su conjunto, el país productivo. (...) No solamente viene el sector político-gobierno, sino que viene acompañado de lo que es la institucionalidad que brindan las cámaras”, acotó.

También se refirió a la recorrida por el puerto de Shanghái. Dijo que es el más grande del mundo y mueve 55 millones de contenedores al año y, frente a ese nivel de magnitud, “se lleva ideas y reflexiona” sobre “cómo podemos acompañar el crecimiento o las tendencias mundiales”.