El exsubsecretario de Salud Pública José Luis Satdjian sostuvo este lunes en una rueda de prensa que la caída del programa Ni Silencio Ni Tabú, orientado a la atención en salud mental de adolescentes y jóvenes, genera una “preocupación muy grande y decepción”.

Si bien en diciembre de 2024 las instituciones que conforman el programa –el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de la Juventud (INJU), el Ministerio de Salud Pública y la Administración Nacional de Educación Pública– anunciaron que en 2025 se instalarían nuevos centros, durante ese año descendieron notoriamente las actividades del programa, según consignó este lunes El País y confirmó la diaria.

Según un pedido de informes realizado al INJU por Satdjian y la diputada nacionalista Pilar Simón, mientras que en 2024 la División de Descentralización y Territorio del instituto llevó a cabo 791 actividades y en 2025 descendieron a 41. Por otra parte, en 2024 los técnicos hicieron 826 intervenciones, mientras que al año siguiente fueron 512.

A su vez, la respuesta da cuenta de departamentos en los que el año pasado no hubo actividades o fueron muy pocas. Por ejemplo, en Artigas en 2024 hubo 52 actividades y ninguna en 2025; en Colonia pasaron de 58 a una, y en Maldonado de 43 en 2024 a 13 en 2025.

En cuanto a la cantidad de participantes en el programa, la respuesta del INJU, a la que accedió este medio, sostiene que fueron 26.724 en 2024 y 15.821 en 2025.

Este lunes, Satdjian expresó “preocupación” y denunció “boicot” al programa. “Creamos un programa modelo para atender la salud mental de los adolescentes y jóvenes del país y constatamos el boicot del INJU durante 2025”, enfatizó.

Agregó que es “muy drástico el descenso y la retirada del territorio”, mientras que “se hacen afirmaciones y se manifiesta una supuesta preocupación [por la salud mental], pero a la hora de llevarlas a acciones quedan por el camino”.

La directora del INJU, Eugenia Godoy, dijo que los números corresponden a una reorientación del programa. Consultado al respecto, el exsubsecretario afirmó que “la reorientación fue la inacción”, porque “se pasan de reuniones y conversaciones, pero en el medio se retiraron”.

Satdjian dijo que para este año espera “que aumenten [las actividades] y logren sostener lo que se realizó en 2024, porque la situación es dramática y lo amerita”. Insistió en que la baja “no responde a lo presupuestal, porque se mantenían los recursos de 2024”.

“Estamos hablando de prevención del suicidio. Vamos a seguir el tema de cerca y esperamos que las autoridades actúen e implementen las acciones necesarias para que el programa vuelva. No creemos que el boicot sea intencional; se dio dentro de un enlentecimiento del gobierno”, concluyó.