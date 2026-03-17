El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, visitó la diaria Radio y repasó la actualidad del organismo en con relación a todos los temas que le competen.

Sobre los tiempos de espera una vez presentados los decretos incluidos en el Plan Integral Nacional de Garantías y Acceso Oportuno a la Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), dijo que en el momento de la emisión ASSE partió “de 420.000 personas en lista de espera cuando asumimos la administración”, y por eso “el tiempo de adaptación para poder cumplir esos tiempos que están en el decreto consideramos que va a ser un poco diferente”. No obstante, aseguró que “el enorme desafío es cumplir esos tiempos al igual que cualquier prestador privado”, y aunque adelantó que habrá “una cinética”, los consideró “plazos razonables” que ya se cumplen en medicina general.

Asimismo se prevé incorporar a la medicina familiar como especialidad de primer nivel, como indica el decreto recientemente difundido por el MSP. Danza sostuvo que “es un especialista en atender integralmente al paciente y su familia” a lo largo de todas las etapas de su vida, por lo que en el primer nivel “puede resolver entre el 80% y el 90% de los problemas de salud de la gente sin hacer derivaciones”. “Estamos apostando fuertemente al médico de familia, justamente para que los pacientes, las personas, los usuarios del sistema puedan llegar a ese profesional y que no tengan que pasar por derivaciones injustificadas”, acotó.

Sobre los tiempos de espera en el prestador público agregó: “A nosotros nos toca. Podrá tener una latencia un poco mayor, doce meses mayor […], pero como ha dicho la ministra [Cristina] Lustemberg –y como nosotros adherimos–, para el 1º de enero de 2030, en el quinquenio, tenemos que estar cumpliendo esos plazos”, dijo. “Tiene que ser antes. En un plazo más macro el quinquenio, pero tiene que ser antes”, aclaró en la misma línea.

En su visita a la diaria Radio, la ministra Lustemberg indicó que el año pasado existían “más de 300.000 personas en listas de espera para especialidades, 30.000 en salud mental y 300 niños y adolescentes para cirugías oftalmológicas”. Según Danza, la lista de espera para cirugías oftalmológicas pediátricas “está resuelta”; la lista de espera en salud mental “de antes del 2024 está resuelta en un 90%, pero al haber priorizado las previas, se acumularon un poco las del 2025 y ese número que refirió la ministra Lustemberg ha bajado en el orden del 20%” y, sobre el total, “bajó en un 15%”, pero “cambió el tiempo”, ya que “antes eran de antes del 2024 y ahora la mayoría son del 2024 para adelante”.

Listó elementos para recortar las cifras. Uno de ellos es “la gestión de las listas de espera”, ya que una persona, “por distintos motivos, puede haber resuelto su problema y eso requiere bajarlo”. También prevén hacerlo “gestionando la capacidad ociosa” en niveles del 15% a 20% entre los profesionales, porque “había una agenda muy fragmentada que la unificamos” y al mismo tiempo fue preciso gestionar los ausentismos del 25% en las consultas. Finalmente, el tercer punto está representado por “la contratación del personal nuevo”, ya que a través del presupuesto Danza indicó que ingresaron recursos para salud mental, primera infancia, enfermería y “algunos artículos que no son estrictamente presupuestales, pero que nos permiten captar ingresos por venta de servicios y por ingresos de usuarios del Fonasa”, listó. Entre los usuarios del sector privado había “unos 200 millones de pesos al año que ASSE no estaba recaudando”, precisó.

Por último, está el plan de obras. Danza indicó que es “ambicioso” y listó el Hospital de la Costa, el nuevo Hospital Pasteur –para “dar por tierra” su modelo de pabellones y “dignificar” la atención–, el nuevo hospital de Salto, el nuevo hospital de Maldonado, la refacción “muy significativa” en el hospital de Paysandú y la refacción posterior a Semana de Turismo de los 16 dispositivos asistenciales enmarcada en una iniciativa “puente a puente” (desde el Arroyo Carrasco hasta el Arroyo Solís Grande). También habrá obras “de mediano porte”, como el resonador de Fray Bentos y los tomógrafos en Las Piedras y Rocha: “Al final del año 2027 vamos a tener un tomógrafo por departamento”.

Investigación administrativa por convenios con mutualistas privadas

En noviembre de 2025, el MSP anunció una investigación administrativa para determinar si hubo irregularidades en las habilitaciones de los convenios entre ASSE y la mutualista Círculo Católico tras constatarse un aumento del gasto en la contratación de servicios durante el período 2022-2024 a través de una auditoría. “Pasaron dos cosas”, afirmó. Dijo que “luego de [la] covid-19 quedaron camas de CTI instaladas en ASSE” y, mientras “aumentó la cantidad de usuarios de ASSE y aumentaron las camas de CTI de ASSE autóctonas”, también “aumentó muchísimo la contratación al Casmu y al Círculo Católico”.

Los convenios de complementación que firma ASSE van al Tribunal de Cuentas y luego al MSP, quien da su visto bueno a través de la Junta Nacional de Salud. A la luz de la investigación administrativa, comentó algunos elementos: “En el caso del Casmu se elevó ese documento al MSP y llevó un proceso de unos dos o tres meses. En el caso del convenio del Círculo fue un proceso mucho más rápido. En el Casmu el aval lo dio el ministro, que es quien razonablemente tiene que dar los avales porque es la firma final; y en el caso del convenio con el Círculo, el aval lo dio el subsecretario [José Luis] Satdjián estando en funciones el ministro [Daniel] Salinas”, indicó.

“Eso es lo que nosotros consultamos al MSP para ver cómo había sido el procedimiento. ASSE eleva al MSP, y el MSP encamina una parte de la investigación que no está terminada y que las resultancias vendrán a ASSE para que proceda con lo que corresponda”, afirmó. En paralelo, la prestadora pública inició una investigación interna sobre “los motivos por los cuales se generaron estos gastos tan cuantiosos”, unos “30 o 40 millones de dólares” sumados. “Por qué se gastó tanto, cómo se controló ese gasto y por qué no se hicieron mecanismos competitivos”, adelantó, respecto a los elementos sobre los que prevén profundizar.

Otra contratación que generó suspicacias fue la de ITHG, empresa que concentró el 96,5% del gasto dentro del Sistema de Atención Médica de Emergencia entre 2022 y 2024. Sin embargo, en la actualidad y con otro nombre, todavía presta cerca del 30% de los servicios. “A día de hoy no tenemos una posibilidad nuestra de proveer ese servicio, ni las ambulancias ni los recursos humanos, y tenemos una demanda generada que tenemos que atender”, respondió. Dijo que otras opciones se pueden explorar “a través de un llamado competitivo”, pero “no se puede hacer todo a la vez” porque “si no la empresa se desarticula”, aunque lo calificó como “un tema en carpeta” y un “nudo gordiano a resolver”.

Reclamos sindicales

Un reclamo de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública se vincula a recuperar la asistencia a través del Banco de Seguros del Estado (BSE) en caso de accidentes laborales. Danza dijo que la preocupación “es compartible y atendible” ya que “en el período anterior se excluyó exclusivamente a los funcionarios de ASSE”. “Hay unos 100 accidentes al año, la mitad son punciones —se podrían resolver perfectamente en ASSE, entiendo que sí— y luego hay otras que son diferentes, pueden ser traumatismos, y el BSE ahí tiene una especialización muy buena realmente a través de una trayectoria”, indicó. Sin embargo, el diálogo con el BSE reveló que “tiene un costo para la administración que no podemos asumir en este momento”, cercano a los 150 millones de pesos al año.

Otro planteo es contratar psiquiatras extranjeros. La preocupación también le parece “legítima” y dijo que existe un problema en ASSE para “captar recursos humanos en materia de salud mental, específicamente psiquiatras”, por “asimetrías salariales y condiciones de trabajo diferentes”. En ese sentido, “es una preocupación atendible” que deberán “abordar en el corto plazo”, aunque “ASSE como tal todavía no ha generado un planteo de estas características”: “Traer profesionales del exterior podría ser una solución parcial, transitoria, para algunos asuntos que hoy están sobre la mesa”, remarcó.