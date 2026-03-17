La Asociación de Empleados de Cudam (Adec) reunió este martes a unos 200 trabajadores con una delegación del Ejecutivo de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) para analizar la situación actual de la institución y la posible fusión o absorción de la misma por parte de Médica Uruguaya.

El secretario general de la FUS, Marcos Franco, dijo a la diaria que tanto la FUS como Adec plantearon a los trabajadores presentes en la asamblea “la necesidad de discutir el futuro de la institución en un ámbito con mayor transparencia, con participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS] y del Ministerio de Salud Pública [MSP]”, pero esto sobre tres ejes centrales.

El primer eje gira en torno a la identidad institucional de Cudam, una institución con 60 años de vida, en la zona oeste del departamento de Montevideo y con fuerte presencia en Colón. Franco dijo que, como segundo punto, se pretende conservar los derechos que tienen los socios, porque tienen importantes bonificaciones. “Muchos de los afiliados son jóvenes trabajadores, que están ubicados dentro de los salarios más sumergidos”, informó.

En tanto, como un tercer elemento, está la conservación de todos los puestos de trabajo con todas las condiciones y derechos adquiridos hasta la fecha por los trabajadores. “Esos son los ejes para sentarse a negociar con cualquier institución”, sostuvo Franco, quien destacó que “por ahora no hay 100% de información confirmada sobre si se trata de una sinergia entre dos instituciones o una absorción”.

Reunión interinstitucional para ver los pasos a seguir

En línea con el tema, el dirigente dijo que Cudam “le expresó a los trabajadores que sería una absorción, pero un comunicado de Médica Uruguaya apunta a que sería un acuerdo de sinergias entre ambas empresas”. Además, expresó que, de acuerdo a la información conocida hasta la fecha, Médica Uruguaya sería actualmente la única institución interesada en alcanzar algún tipo de acuerdo con Cudam.

Por este asunto, el titular del MTSS, Juan Castillo, recibió a una delegación de la FUS este lunes por la tarde. Acerca del encuentro, el dirigente expresó que el ministro “fue muy receptivo a los planteos en estos tres ejes, y además, él consideró que estos serían de recibo, pero que todo será fruto de una negociación y que también falta la opinión del MSP, sobre todo por cómo se van a contemplar los niveles y los estándares asistenciales”.

Franco agregó que “aún hay muchas cosas para discutir”, y que la semana que viene, en día a confirmar -posiblemente lunes o martes-, se desarrollará una reunión entre representantes de la mutualista Cudam, de Médica Uruguaya, del MSP, del MTSS, de Adec y de la FUS para discutir entre todas las partes los pasos a seguir. En esa instancia, se debería conocer, además, qué propuesta podría realizar Médica Uruguaya y qué dirección pueden tomar las negociaciones.

Con referencia a cuál es la situación actual de Cudam, Franco señaló que “evidentemente hay un fracaso, que no es de ahora, sino desde hace muchos años. Se debe a una falta de gestión, de control y también de gerenciamiento. Es una institución que no ha trabajado para cumplir las metas asistenciales; eso habla por sí solo de que está navegando a la deriva”.

Afirmó que algunas de las dificultades que tiene Cudam hoy son que “no trabajaba con agendas quirúrgicas ni con cirugías de coordinación, sino que eran todas intervenciones de urgencia y emergencia”. “Hubo una enorme cantidad de situaciones que fueron complejizando la situación del día a día, y quedó prácticamente sin flujo de caja. Pese a eso, hay que considerar que es una institución que no tiene deudas, y que no ha gestionado ni solicitado préstamos o fideicomisos”, concluyó.