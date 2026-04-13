Este lunes, en Paysandú, en el marco de la inauguración de un nuevo tomógrafo en el hospital del departamento, en una rueda de prensa, la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, confirmó que ya está firmada por el presidente Yamandú Orsi la reglamentación de la ley de endometriosis (20.374), tal como lo adelantó la diaria este domingo.

La reglamentación sobre la enfermedad, que, según se estima, afecta a una de cada nueve personas y que se caracteriza por la presencia de tejido similar al endometrio que se aloja en cavidades extrauterinas y genera dolor, sangrados abundantes y otros síntomas que producen malestar general, está compuesta por nueve artículos.

En principio, reconoce a la endometriosis como “una enfermedad inflamatoria crónica y sistémica que afecta a un número significativo de personas, impactando gravemente su calidad de vida física, emocional y mental, y que requiere un enfoque integral en su diagnóstico y tratamiento”. Por lo anterior, “existe una creciente necesidad de sensibilizar a la población y a los profesionales de la salud sobre los síntomas, diagnóstico y tratamiento de la endometriosis, a fin de mejorar su detección temprana y evitar complicaciones a largo plazo”.

También establece que la enfermedad no constituirá por sí sola “inhabilitación para el ingreso o desempeño de actividad laboral alguna en el ámbito público o privado, así como para el desempeño de actividades deportivas”.

El segundo artículo de la reglamentación establece que el Ministerio de Salud Pública (MSP) podrá requerir la información necesaria a los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) para monitorear el número de casos diagnosticados, utilizando diversas fuentes de datos identificables y consideradas apropiadas en la periodicidad y términos que se definan, preservando la identidad de las personas y dentro del marco de la legislación vigente sobre protección de datos personales.

A su vez, el documento establece que la cartera “promoverá y apoyará investigaciones científicas y clínicas sobre la endometriosis, sus causas, diagnóstico y tratamientos”. En la misma línea, se buscará fortalecer los programas de investigación a nivel nacional, en colaboración con universidades, centros de investigación y organismos internacionales, con el fin de desarrollar nuevas técnicas de diagnóstico, tratamientos más efectivos y prácticas innovadoras en la atención integral de las personas con endometriosis.

Para fortalecer la atención, los prestadores que conforman el SNIS, tanto públicos como privados, deberán “optimizar los procedimientos que aseguren una evaluación integral del paciente, garantizando un diagnóstico oportuno, un adecuado seguimiento y, cuando sea necesario, la rehabilitación correspondiente”. Por lo tanto, deberán contar con profesionales especializados para el manejo de casos complejos que se deriven desde el primer nivel de atención.

El tratamiento incluirá la participación de especialistas en ginecología, terapia del dolor, fisioterapia, salud mental y nutrición. En los casos que lo requieran se podrá recurrir a la colaboración de profesionales de otras áreas, como cirugía, urología y reproducción humana, adaptándose a las necesidades específicas de cada paciente.

Además, deberán implementar estrategias de atención centradas en las personas usuarias, con el objetivo de optimizar tanto el diagnóstico temprano como la atención longitudinal y la rehabilitación, en aquellos casos en los que sea necesario. Estas estrategias deberán priorizar el bienestar integral del paciente, garantizando la continuidad del cuidado a lo largo del tiempo y mejorando la calidad de vida de quienes enfrentan estas condiciones de salud.

Para garantizar esto, los prestadores “deberán implementar estrategias de complementación asistencial, de forma de asegurar el acceso a un diagnóstico y tratamiento de la endometriosis de calidad y oportunos en su población usuaria”.

Por último, el ministerio contará con un plazo de 180 días a partir de la vigencia de la reglamentación para adoptar las medidas necesarias para su implementación, incluyendo la elaboración de las guías y protocolos, la puesta en marcha de campañas de concientización y el inicio de la capacitación del personal de salud.

En la rueda de prensa Lustemberg expresó: “Reglamentar la enfermedad hace que obliguemos a los prestadores públicos y privados a mejorar el diagnóstico para que sea precoz y a mejorar la capacitación de los especialistas”.

Mencionó que actualmente hay ecografistas formados en detectar la enfermedad y que este tipo de recursos son los que está previsto expandir.

Sobre las cifras que hay respecto de la endometriosis, la ministra acotó que “la mayoría de las mujeres que tienen endometriosis reciben el diagnóstico entre 7 y 10 años después de haber consultado por los primeros síntomas”. Por primera vez, “el Estado reconoce la enfermedad para que se pongan recursos a disposición; en eso estamos, haciendo una guía de capacitación”, concluyó.